Copa do Brasil define oitavas com clássico entre Vasco e Fluminense

247 - Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (26) em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A próxima fase da competição terá apenas um clássico regional: Vasco e Fluminense voltarão a se enfrentar em um mata-mata nacional. Os rivais cariocas reeditarão o duelo das semifinais da edição passada, quando o Cruzmaltino garantiu vaga na decisão do torneio.

Os confrontos serão disputados após a pausa do calendário nacional por causa da Copa do Mundo. As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer nos dias 5 e 6 do mesmo mês. A CBF ainda irá confirmar as datas e horários oficiais.

Dos 16 clubes classificados às oitavas, 14 pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas Juventude e Fortaleza representam a Série B nesta fase da competição.

Os times que terão a vantagem de decidir a classificação em casa são Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.

A edição de 2026 da Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro com 128 equipes participantes, número superior ao registrado em 2025. Pela primeira vez, o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores da América: além do campeão, que se classificará diretamente para a fase de grupos, o vice-campeão também garantirá vaga na Pré-Libertadores.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Vasco x Fluminense

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

Os jogos de ida terão mando de Vasco, Internacional, Mirassol, Athletico-PR, Atlético-MG, Santos, Chapecoense e Palmeiras. Já as partidas decisivas serão realizadas nos estádios de Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.