Corinthians derrota Flamengo e conquista o bicampeonato da Supercopa Rei

247 - O Corinthians iniciou a temporada do futebol brasileiro com um título expressivo ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), e levantar a taça da Supercopa Rei. A decisão foi disputada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, com presença de mais de 70 mil torcedores, reunindo os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A equipe paulista abriu vantagem ainda no primeiro tempo e confirmou o resultado nos minutos finais da partida. Com o triunfo, o Corinthians chegou ao segundo título da Supercopa Rei, repetindo a conquista de 1991, e passou a ocupar de forma isolada a condição de segundo maior vencedor da competição.

O jogo teve início equilibrado, mas o Corinthians foi mais objetivo nas ações ofensivas. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, quando Gabriel Paulista aproveitou uma oportunidade e marcou para o time paulista. O Flamengo tentou responder, mas encontrou dificuldades para criar chances claras.

O cenário ficou mais adverso para os cariocas no fim do primeiro tempo, quando Carrascal foi expulso após um lance mais ríspido, deixando a equipe com um jogador a menos. No segundo tempo, o Corinthians controlou o ritmo da partida, explorando a superioridade numérica.

Já nos momentos finais, Yuri Alberto ampliou o placar e definiu a vitória corintiana. O Flamengo buscava o quarto título da Supercopa Rei, após as conquistas em 2020, 2021 e 2025, mas não conseguiu reagir na decisão.

A partida também ficou marcada pela estreia de Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo. O meia, contratado pelo maior valor da história do futebol brasileiro, fez seu primeiro jogo oficial pelo clube justamente em uma final nacional.