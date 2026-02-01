Flamengo e Corinthians decidem Supercopa: veja onde assistir

247 - Flamengo e Corinthians entram em campo neste domingo (1º) para a disputa da Supercopa do Brasil, competição que abre oficialmente o calendário das grandes decisões do futebol nacional. O duelo será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, reunindo duas das equipes mais populares do país em um confronto de título em jogo único.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil. O jogo terá exibição na TV aberta, na TV por assinatura e também em plataforma digital, ampliando o alcance da decisão para torcedores das duas equipes.

O Flamengo chega à Supercopa em bom momento. A equipe rubro-negra venceu três dos últimos quatro confrontos contra o Corinthians e tenta transformar o retrospecto recente em vantagem para conquistar mais um título nacional logo no início da temporada.

O Corinthians, por sua vez, aposta em força máxima para tentar surpreender o adversário. Apesar de não vencer o Flamengo há quatro partidas, o time paulista desembarca em Brasília motivado após a conquista da Copa do Brasil, resultado que fortaleceu o elenco e elevou a confiança para a decisão.

A Supercopa do Brasil é decidida em partida única. Caso o jogo termine empatado no tempo regulamentar, o campeão será definido na disputa de pênaltis, conforme prevê o regulamento da competição.

Serviço do jogo

Flamengo x Corinthians – Supercopa do Brasil

Data: domingo (1º)

Horário: 16h (Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Transmissão: Globo, GE e Sportv