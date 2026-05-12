Cruzeiro x Goiás: onde ver o duelo decisivo da Copa do Brasil

247 - Cruzeiro e Goiás entram em campo nesta terça-feira (12), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, para decidir uma vaga na Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo de sportv, Premiere e Ge TV, em confronto que chega aberto após o empate por 2 a 2 no jogo de ida.

Sem vantagem para nenhum dos lados, o duelo de volta coloca as duas equipes em situação direta: quem vencer avança na competição. Em caso de novo empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

A expectativa é de um jogo de alta pressão no Mineirão, já que o resultado da primeira partida manteve a disputa equilibrada. O Cruzeiro atua em casa e tenta usar o fator local para garantir a classificação diante de sua torcida, enquanto o Goiás busca surpreender fora de seus domínios e seguir vivo no torneio.

O confronto também ganha peso pelo formato eliminatório da Copa do Brasil, competição em que qualquer detalhe pode decidir a vaga. Como o placar agregado está empatado, não há margem para administração de vantagem. A equipe que conseguir se impor ao longo dos 90 minutos evitará a disputa de penalidades.

A bola rola às 21h30, no horário de Brasília. A transmissão na TV fechada será feita pelo sportv, enquanto o Premiere exibe o jogo no sistema pay-per-view. A Ge TV também transmitirá o confronto ao vivo.

Expectativa dos torcedores cresce nas redes

Dados do Google Trends apontam uma alta repentina nas buscas relacionadas ao jogo desta noite. O aumento reflete o interesse do público por informações sobre a transmissão, o horário da partida e os detalhes do confronto decisivo entre Cruzeiro e Goiás pela Copa do Brasil.