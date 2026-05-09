Irã confirma ida à Copa e cobra garantias dos países-sede

247 - A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) confirmou neste sábado a participação da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, marcada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, apontou a agência AFP. Em meio à guerra no Oriente Médio e às tensões diplomáticas envolvendo Teerã e países ocidentais, a entidade apresentou dez exigências aos organizadores do torneio, incluindo garantias de segurança, emissão de vistos e respeito à delegação iraniana. Os relatos foram publicados neste sábado (9) pelo jornal O Globo.

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, afirmou à televisão estatal que o país não abrirá mão de suas condições para disputar a competição. O tema ganhou ainda mais peso depois de o Canadá negar, no mês passado, a entrada de Taj no país antes do Congresso da Fifa, em razão de seus vínculos com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), grupo classificado como organização terrorista pelo governo canadense desde 2024.

A participação do Irã chegou a enfrentar incertezas desde fevereiro, quando aumentaram as tensões militares no Oriente Médio após ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. O cenário alimentou dúvidas sobre a presença da seleção asiática em partidas programadas para território norte-americano.

Entre as principais exigências apresentadas pela FFIRI estão a liberação de vistos para jogadores e integrantes da comissão técnica, proteção nos aeroportos, hotéis e deslocamentos para os estádios, além de garantias relacionadas ao respeito à bandeira e ao hino nacional iraniano durante o torneio.

O presidente da federação reforçou que jogadores com histórico de serviço militar ligado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também devem receber autorização de entrada sem obstáculos.

“Todos os jogadores e a comissão técnica, especialmente aqueles que cumpriram serviço militar no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, devem receber os vistos sem qualquer problema”, afirmou o presidente da FFIRI.

A federação iraniana também publicou um posicionamento oficial em seu site. “Definitivamente participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta nossas preocupações. Estaremos no torneio sem qualquer recuo em relação às nossas crenças, cultura e convicções”.

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém políticas rígidas relacionadas à entrada de estrangeiros ligados a grupos classificados como terroristas por Washington. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que os atletas iranianos serão recebidos no país, mas ressaltou que integrantes da delegação com conexões com o CGRI ainda podem enfrentar restrições migratórias.

A Fifa acompanha o caso diante da repercussão política envolvendo o Mundial de 2026. O presidente da entidade, Gianni Infantino, reiterou em diferentes ocasiões que o Irã disputará normalmente seus compromissos nos Estados Unidos.

“Quero confirmar, sem ambiguidades, que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026. E, com certeza, o Irã jogará nos Estados Unidos”, afirmou Infantino durante a abertura do 76º Congresso da Fifa, realizado em Vancouver, no Canadá, em 30 de abril.

A Copa do Mundo de 2026 marcará a primeira edição com 48 seleções e jogos distribuídos em três países-sede. O torneio ocorre em meio a um ambiente geopolítico delicado, com impactos diretos nas relações diplomáticas entre países participantes e organizadores.