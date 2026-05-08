EUA impõem sanções a empresas que acusam de ajudar o setor de armas do Irã

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 8 Mai (Reuters) - O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira sanções contra 10 pessoas físicas e jurídicas, incluindo várias na China e em Hong Kong, sob a acusação de terem ajudado os esforços do Irã para obter armas e as matérias-primas necessárias para construir seus drones Shahed e mísseis balísticos.

A medida do Tesouro, relatada pela primeira vez pela Reuters, ocorre dias antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, planejar viajar para a China para uma reunião com o presidente Xi Jinping e enquanto os esforços para acabar com a guerra com o Irã estão paralisados.

Em um comunicado, o Tesouro disse que continua pronto para tomar medidas econômicas contra a base industrial militar do Irã para impedir que Teerã reconstitua sua capacidade de produção.

O Tesouro disse que também está preparado para agir contra qualquer empresa estrangeira que apoie o comércio iraniano ilícito, incluindo companhias aéreas, e poderia impor sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras que ajudem os esforços do Irã, incluindo aquelas ligadas às refinarias de petróleo independentes da China.

Brett Erickson, diretor-gerente da Obsidian Risk Advisors, disse que as ações do Tesouro tinham como objetivo reprimir a capacidade do Irã de ameaçar os navios que operam no Estreito de Ormuz e os aliados regionais.

O Irã fechou o Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento entre o Irã e Omã pelo qual passa um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo, depois que os EUA e Israel atacaram um grande número de alvos no Irã a partir de 28 de fevereiro. O transporte marítimo através da hidrovia crucial foi praticamente interrompido desde o início da guerra, fazendo com que os preços da energia subissem acentuadamente.

O Irã é um importante fabricante de drones e tem capacidade industrial para produzir cerca de 10.000 por mês, de acordo com o Centre for Information Resilience, financiado pelo governo britânico.

Erickson disse que as sanções ainda têm um foco restrito, dando ao Irã mais tempo para se adaptar e redirecionar as compras para outros fornecedores. O Tesouro também ainda não estava indo atrás dos bancos chineses que mantinham a economia do Irã em funcionamento, acrescentou.