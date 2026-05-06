Neymar pede desculpas após tapa em Robinho Jr. durante treino do Santos e jovem se pronuncia

247 - A confusão entre Neymar e Robinho Jr. durante um treino do Santos ganhou novos desdobramentos após o empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (6), no Paraguai. O atacante de 18 anos confirmou que foi atingido no rosto pelo camisa 10, mas afirmou que aceitou o pedido de desculpas do companheiro e que o episódio está superado internamente. As informações são da CNN Brasil.

O caso ocorreu no último domingo (3), durante uma atividade no CT Rei Pelé, e levou o Santos a abrir uma sindicância interna para apurar o desentendimento entre os dois jogadores. A situação ganhou repercussão depois que o estafe de Robinho Jr. notificou o clube pedindo imagens do treino e informações sobre as providências adotadas.

Robinho Jr. disse que a iniciativa foi tomada em um momento de irritação e sinalizou que pretende retirar a notificação enviada ao Santos. O jogador reconheceu que houve agressão, mas destacou que Neymar se desculpou logo após o episódio.

“Foi (tapa), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Na hora ele viu que tinha passado da medida, me pediu desculpas diversas vezes e eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos. Aceito as desculpas, é normal. Ele é ser humano como todos nós, todo mundo erra e eu também já errei muitas vezes", afirmou.

O atacante também lamentou a dimensão pública do episódio e afirmou que a repercussão foi ruim para os dois lados. Segundo ele, a situação já foi conversada com Neymar e com seus familiares.

“Eu poderia ter pensado duas vezes, mas não era também para ter saído na mídia, ter tido essa revolta toda, essa mídia desnecessária que foi ruim para o lado dos dois. Eu não queria isso, mas está tudo resolvido, já conversei com ele, conversei com meus pais. Está tudo resolvido".

Robinho Jr. também fez questão de lembrar sua relação antiga de admiração por Neymar. O jovem atacante, que tem contrato com o Santos até 2031, afirmou que o camisa 10 sempre foi uma referência em sua trajetória.

Ele também lembro que o jogador é seu "ídolo desde a infância. É um cara que eu amo muito, desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha 8 anos e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje", ponderou.

Antes da partida no Paraguai, Robinho Jr. foi vaiado por torcedores santistas a caminho do estádio. Mesmo assim, depois do jogo, o jogador adotou um tom conciliador e procurou reduzir a tensão em torno do caso.

Neymar também se manifestou na zona mista do estádio, em Pedro Juan Caballero. O camisa 10 admitiu que se excedeu durante o treinamento e afirmou que o desentendimento deveria ter sido resolvido apenas no ambiente interno do clube.

"São coisas do futebol. Primeiramente, isso era para ser resolvido entre nós, foi um desentendimento que tivemos no treinamento, foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário, tanto eu como o Robinho Jr., a gente se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol, já briguei com todos, e assim vai. Essas coisas tinham que ter sido resolvidas aqui dentro", disse Neymar.

O jogador afirmou ainda que pediu desculpas não apenas a Robinho Jr., mas também à família do companheiro e ao elenco santista. Neymar reconheceu que perdeu a cabeça, mas sustentou que a situação já havia sido tratada entre os envolvidos.

"Se eles querem um pedido de desculpas perante à imprensa aqui está, eu já tinha pedido desculpas para ele, para a família. Me excedi, sim, na reação que eu tive, poderia ter sido de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça. Todo mundo erra, foi um erro meu, um erro dele, eu errei um pouco mais. Mas já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós, pós-vestiário. Nos juntamos na segunda-feira de novo, pedi desculpas na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpas, a gente pensou que estava resolvido, mas às vezes as pessoas tentam entrar ali, tentam saber mais do que está no dia a dia, aí acaba levando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente é".

O Santos informou na segunda-feira (4) que instaurou uma sindicância interna por determinação da presidência. O Departamento Jurídico do clube ficou responsável por conduzir a apuração sobre o episódio.

"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (3/5), no CT Rei Pelé. O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância", informou o Peixe, em nota.

De acordo com a apuração citada pela CNN Brasil, o desentendimento teria ocorrido em meio a uma discussão no treino. Neymar teria dado uma rasteira e um tapa em Robinho Jr. durante o conflito. A reportagem também aponta que atrasos e o comportamento do jovem jogador vinham causando incômodo entre companheiros no Santos.

A manifestação pública dos dois atletas ocorre em um momento de pressão sobre o ambiente interno do clube. O empate com o Deportivo Recoleta manteve a atenção sobre o desempenho do Santos, mas a crise envolvendo Neymar e Robinho Jr. acabou dominando o noticiário após a partida.

Com as desculpas aceitas e a sinalização de que a notificação ao clube será retirada, os jogadores tentam encerrar a crise e recolocar o foco nos resultados da equipe. A sindicância interna, no entanto, permanece como o procedimento formal adotado pelo Santos para analisar o episódio ocorrido no CT Rei Pelé.