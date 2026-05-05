Familia de Robinho Jr estaria magoada com Neymar e exige respostas do Santos

247 - Neymar passou a ser alvo de uma crise interna no Santos após representantes de Robinho Júnior, de 18 anos, enviarem uma notificação extrajudicial ao clube cobrando providências sobre uma acusação de agressão durante um treino. O caso envolve pedido de sindicância, solicitação de imagens da atividade e a possibilidade de discussão sobre rescisão contratual.

As informações foram publicadas pelo jornalista Cosme Rímoli, no R7, segundo quem a família de Robinho Júnior ficou magoada com o episódio e apoia a iniciativa dos representantes do atleta contra Neymar. A publicação afirma que o documento encaminhado ao Santos cita pontapé, palavrão e um tapa no rosto do jovem jogador após um drible durante o treinamento de domingo (3).

De acordo com a publicação, os representantes de Robinho Júnior pedem ao Santos a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido, o fornecimento das imagens do treino, uma manifestação formal do clube sobre as medidas adotadas e o agendamento de uma reunião para tratar de uma eventual rescisão contratual.

A possibilidade de rompimento do vínculo é tratada como uma medida juridicamente considerada pelos representantes do jogador. O argumento mencionado no documento, segundo o texto original, envolve quebra de confiança contratual e comprometimento da segurança no ambiente de trabalho.

Robinho Júnior renovou recentemente seu contrato com o Santos, no dia 14 de abril, com vínculo válido até o fim de 2031. A multa rescisória informada é de 100 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 582 milhões.

Acusação ocorreu durante treino do Santos

O episódio teria ocorrido no treinamento de domingo, quando Robinho Júnior aplicou um drible em Neymar. Ainda segundo o R7, a jogada teria provocado a irritação do camisa 10, que passou a ser acusado pelos representantes do jovem atleta de agressões físicas e verbais.

A publicação afirma que outros jogadores acompanharam a situação durante a atividade. O texto também ressalta que o Santos, como outros clubes de grande porte do futebol brasileiro, costuma registrar seus treinamentos, o que tornaria possível a análise das imagens do episódio.

A posição atribuída a Robinho Júnior é de cobrança por punição a Neymar. Caso isso não ocorra, a possibilidade de buscar uma rescisão com o Santos é apresentada como alternativa pelos representantes do atleta.

Família de Robinho Júnior estaria magoada

O caso ganhou peso adicional pela relação histórica entre Neymar e a família de Robinho. Segundo o relato publicado pelo R7, Robinho teria apoiado Neymar no começo da carreira, quando o atacante ainda era visto como uma grande promessa das categorias de base do Santos.

A publicação afirma que Robinho e sua esposa, Vivian, trataram Neymar com proximidade e carinho durante aquele período. O texto também menciona que Neymar teria prometido cuidar de Robinho Júnior como Robinho teria cuidado dele no início da trajetória profissional.

Por isso, a família de Robinho Júnior teria recebido com forte mágoa a acusação envolvendo Neymar. O sentimento de decepção é apresentado como um dos elementos que sustentam o apoio dos familiares à cobrança por providências contra o jogador.

Santos tenta administrar a crise

A direção do Santos tenta evitar que a situação se transforme em uma crise ainda maior. O presidente Marcelo Teixeira determinou o anúncio da abertura de uma sindicância para analisar o episódio, medida vista internamente como forma de apurar oficialmente o caso.

O clube também busca preservar Neymar de uma punição pública imediata. De acordo com o R7, uma exposição desse tipo poderia afetar a imagem do capitão do time e provocar desgaste institucional em um momento delicado da temporada.

O técnico Cuca relacionou Neymar e Robinho Júnior para a partida contra o Recoleta, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. A movimentação foi interpretada como tentativa de aproximar os dois jogadores e reduzir a tensão no elenco.

O executivo Alexandre Mattos também estaria envolvido no esforço para contornar a situação. Apesar disso, conforme a publicação, Robinho Júnior estava irredutível e muito magoado com Neymar até o embarque da delegação.

Possível impacto esportivo e institucional

O Santos vê potencial esportivo e financeiro em Robinho Júnior. O temor de perder o atleta em uma disputa jurídica é tratado como real dentro do clube, segundo o relato publicado pelo R7.

A crise também ocorre em um momento relevante para Neymar. O atacante tenta recuperar espaço em meio à expectativa pela convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, enquanto sua condição física e seu rendimento em campo vêm sendo observados.

Ainda de acordo com a publicação, a cúpula da CBF acompanha o caso. A situação surge em um contexto de pressão sobre Neymar, que busca se manter competitivo e disponível para uma eventual convocação.

O episódio, se confirmado após apuração interna, pode ampliar o desgaste do jogador dentro e fora do Santos. Por ora, o clube anunciou a sindicância e os representantes de Robinho Júnior cobram acesso às imagens e medidas formais sobre o que teria ocorrido no treinamento.