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      Lula reafirmará soberania e mostrará força global no encontro com Trump

      Reunião com o presidente dos EUA ocorre em meio a tensão com o Congresso e envolve comércio, segurança e minerais estratégicos

      Presidente Lula e Donald Trump (Foto: Ricardo Stuckert / PR / REUTERS/Kevin Lamarque)

      247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizará o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar a soberania brasileira e demonstrar força política e protagonismo internacional em um momento de tensão com o Congresso Nacional. A reunião acontece após a rejeição inédita, pelo Senado, de um indicado do governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), episódio que elevou o nível de pressão sobre o Planalto.

      A agenda internacional é tratada no governo como uma resposta direta ao ambiente interno adverso. A derrota envolvendo o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, abriu espaço para ofensivas da oposição, que tenta explorar o episódio como sinal de fragilidade política do presidente.

      Reação estratégica ao embate com o Congresso

      O encontro com Trump surge como movimento calculado para reposicionar Lula no cenário político, deslocando o foco da crise institucional e reafirmando sua capacidade de articulação em nível global. Nos bastidores, o governo avalia os desdobramentos da atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no processo que levou à rejeição do indicado ao STF.

      Ao mesmo tempo, a reunião também tem dimensão eleitoral. Lula buscará neutralizar a tentativa do senador Flávio Bolsonaro de se apresentar como interlocutor privilegiado da direita brasileira junto ao governo americano. Durante evento conservador nos Estados Unidos, Flávio defendeu que o país acompanhe de perto as eleições brasileiras e pressione instituições nacionais, além de destacar o papel do Brasil na oferta de minerais estratégicos.

      Comércio e tarifas no centro das negociações

      No campo econômico, Lula deve cobrar previsibilidade e respeito nas relações comerciais. Apesar da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o governo Trump mantém investigações sobre práticas comerciais envolvendo Brasil e China, o que mantém o risco de novas barreiras.

      A posição brasileira será a de defesa firme dos interesses nacionais, com ênfase na necessidade de equilíbrio nas trocas comerciais e no respeito às regras multilaterais.

      Segurança e soberania nacional

      Outro ponto sensível da agenda será a possível classificação, pelos Estados Unidos, de facções brasileiras como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. O tema é acompanhado com cautela pelo governo brasileiro, que vê riscos diretos à soberania nacional em eventuais ações unilaterais.

      Lula também defenderá o fortalecimento da cooperação bilateral no combate ao crime organizado, com foco em lavagem de dinheiro, tráfico de armas e intercâmbio de informações financeiras, mas sob parâmetros que respeitem a autonomia institucional do Brasil.

      Minerais críticos e disputa global

      A reunião também abordará a crescente disputa global por minerais estratégicos. Os Estados Unidos propuseram ao Brasil participação em uma coalizão internacional voltada à produção e refino de insumos como lítio, cobre, níquel e terras raras.

      O governo brasileiro vê o tema como oportunidade, mas também como área sensível, na qual será necessário garantir que a exploração desses recursos ocorra com agregação de valor no país e respeito aos interesses nacionais.

      Venezuela e divergências geopolíticas

      A situação da Venezuela será outro tema relevante. Lula mantém posição crítica à intervenção externa que resultou na prisão de Nicolás Maduro e na posse interina de Delcy Rodríguez, apoiada pelos Estados Unidos. O tema pode expor divergências entre Brasília e Washington sobre a condução de crises regionais.

      Protagonismo internacional como resposta política

      Mais do que uma reunião bilateral, o encontro com Trump será utilizado por Lula como instrumento de afirmação política. Em meio a um cenário doméstico desafiador, o presidente aposta na projeção internacional como forma de reforçar sua liderança, consolidar sua imagem de estadista e reequilibrar o jogo político interno.

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