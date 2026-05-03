Randolfe diz que relação com Davi Alcolumbre é essencial para o governo

247 - O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou ao indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), embora o risco de ser derrotado já fosse reconhecido. A indicação foi rejeitada pelo plenário do Senado.

Apesar da derrota, Randolfe ponderou que o governo deve manter o diálogo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele também rejeitou a ideia de uma caça às bruxas contra senadores que votaram contra a indicação de Messias.

"Uma semana antes, nós contamos com o apoio de parlamentares desses partidos em votações de interesse do governo. Então eu não posso ficar agora procurando quem traiu ou quem não traiu. Esse tipo de monitoramento não leva a nada", disse Randolfe.

Sobre o papel de Alcolumbre, ele afirmou: "Sem a presença dele, sem a participação dele, nós não conseguimos aprovar matéria no Senado. É necessário diálogo com ele".

Questionado se o governo do presidente Lula enfrenta sua maior crise, Randolfe negou: "Não sei de onde estão tirando essa besteira. Mas eu não quero acreditar que alguém do nosso campo vá fazer coro ao discurso da extrema direita, 'acabou o governo Lula 3'. Não acabou".