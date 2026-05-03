Republicanos deve romper com Lula e cogita apoio a Flávio Bolsonaro
Presidente do Republicanos negou que o Republicanos esteja na base do governo
247 - O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, indicou em entrevista à revista Veja que vai abrir mão da relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Marcos Pereira também negou que o Republicanos esteja na base do governo. "O partido continua atuando na Câmara como independente e no Senado como oposição, porque os nossos senadores são um pouco mais de direita", disse.
Ele indicou que o Republicanos não deve apoiar a candidatura do presidente Lula à reeleição, e sim a do senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.
"Na composição atual de deputados, senadores e governadores, além dos pré-candidatos a governos estaduais, é muito pouco provável que a gente consiga caminhar com o atual presidente. Nosso caminho é uma neutralidade ou o apoio ao senador Flávio Bolsonaro. Todavia, isso depende também de alguns gestos e de alianças políticas", disse Marcos Pereira.
O parlamentar acrescentou que busca reforçar as alianças com o PL. "Falo em dialogar no sentido de um apoio de reciprocidade do PL ao Republicanos", afirmou.