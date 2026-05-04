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      Durigan deve integrar comitiva de Lula em viagem aos EUA para encontro com Trump

      Ministro da Fazenda pode integrar agenda curta que prevê reunião entre os mandatários na quinta-feira (7)

      Dario Durigan (Foto: Washington Costa/MF)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve embarcar para os Estados Unidos acompanhado do ministro da Fazenda, Dario Durigan. A viagem está prevista para ocorrer entre quarta-feira (6) e sexta-feira (8), com expectativa de um encontro com o presidente estadunidense Donald Trump na quinta-feira (7). As informações são da CNN Brasil.

      De acordo com fontes, a tendência é de que a comitiva brasileira seja reduzida, sem a presença de um grupo amplo de negociadores. O Ministério da Fazenda, no entanto, não confirmou oficialmente a participação de Durigan na viagem.

      Tensão diplomática

      A reunião entre os chefes de Estado vinha sendo planejada desde o início do ano, mas acabou adiada em função da guerra no Oriente Médio. A retomada da agenda ocorre em um momento de tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

      Entre os episódios recentes que contribuíram para o desgaste diplomático estão desdobramentos envolvendo o ex-deputado Alexandre Ramagem. Houve pedidos por parte dos EUA para que um agente da Polícia Federal deixasse o país, além da decisão do Brasil de retirar credenciais de um funcionário estadunidense.

      Reunião com Bessent

      No mês anterior, Dario Durigan se reuniu com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, durante encontro do Fundo Monetário Internacional. Na ocasião, as conversas se concentraram em temas como inteligência artificial e cooperação internacional. Questões como medidas tarifárias não fizeram parte das discussões naquele momento.

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