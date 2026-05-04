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      PF e PGR vão refazer delação de empresário ligado a escândalo do INSS

      Polícia Federal identificou inconsistências no relato de Maurício Camisotti e pediu novas tratativas

      INSS (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

      247 - A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiram refazer a colaboração premiada do empresário Maurício Camisotti, investigado no caso de fraudes no INSS envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

      De acordo com a CNN Brasil, a decisão foi tomada depois que a Polícia Federal apontou inconsistências nas informações apresentadas por Camisotti em sua delação inicial. A partir dessa avaliação, a corporação solicitou a retomada das negociações do acordo de colaboração.

      A Procuradoria-Geral da República, ao ser consultada, concordou com a medida. No entanto, a PGR ressaltou que sua participação nas novas tratativas é necessária, o que fará com que a delação seja refeita de forma conjunta entre os dois órgãos.

      Camisotti é apontado pela PF como beneficiário e personagem central do chamado núcleo financeiro do esquema. A investigação apura fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma indevida sobre benefícios pagos pelo INSS.

      O empresário foi preso em setembro, durante a mesma operação que também levou à detenção de Antônio Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Antunes permanece preso no âmbito das apurações sobre o caso.

      Além da colaboração premiada de Camisotti, outras duas delações ligadas ao escândalo continuam em negociação. Uma delas envolve o procurador federal Virgílio Oliveira Filho, preso desde novembro do ano passado. A outra é de André Fidelis, que ocupou o cargo de diretor de benefícios do INSS até julho de 2024.

      A retomada das negociações ocorre em meio ao avanço das investigações sobre a estrutura financeira do esquema. Para a Polícia Federal, o núcleo ligado aos recursos movimentados pelas fraudes é uma das frentes centrais para esclarecer a atuação dos envolvidos e o alcance dos descontos indevidos aplicados a beneficiários da Previdência Social.

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