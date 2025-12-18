Decisão da Copa do Brasil começa equilibrada com empate sem gols entre Corinthians e Vasco

247 - O primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil terminou sem vencedor. Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 na noite de quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo, deixando completamente indefinido o desfecho do título nacional.

A partida que abriu a final, disputada diante de um estádio lotado, teve como marca principal o equilíbrio e a forte disputa física, com poucas oportunidades claras de gol ao longo dos 90 minutos. As informações são da Agência Brasil, que acompanhou o confronto decisivo entre paulistas e cariocas.

Com o resultado, a decisão fica para o jogo de volta, marcado para o próximo domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer levanta a taça; em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Dentro de campo, as duas equipes mostraram intensidade, mas encontraram dificuldades para criar jogadas ofensivas mais consistentes. No primeiro tempo, o Vasco chegou a balançar as redes aos 18 minutos, quando Rayan finalizou para vencer o goleiro Hugo Souza. O lance, no entanto, foi anulado após a arbitragem apontar impedimento do atacante vascaíno.

Pouco depois, aos 25 minutos, foi a vez do Corinthians comemorar brevemente. O atacante Memphis Depay aproveitou uma sobra dentro da área e marcou, mas o gol também não valeu. A posição irregular do jogador holandês foi confirmada após revisão, mantendo o placar zerado.

Na etapa final, o cenário se manteve semelhante. Corinthians e Vasco seguiram competindo intensamente, mas sem criatividade suficiente para transformar posse de bola e esforço em chances reais de gol. As defesas levaram a melhor, e o empate sem gols persistiu até o apito final.

Com isso, a Copa do Brasil segue em aberto, prometendo uma decisão tensa no Maracanã, onde Corinthians e Vasco disputarão, em igualdade total, o título da temporada.