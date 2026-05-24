Djokovic vence em Roland Garros e pode cruzar com João Fonseca

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic estreou com vitória em Roland Garros neste domingo (24), em Paris, ao derrotar o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 5/7, 7/5, 6/1 e 6/4. O resultado levou o tricampeão do torneio à segunda rodada e o deixou no caminho de um possível confronto com João Fonseca na terceira fase.

Aos 39 anos, completados dois dias antes da partida, Djokovic iniciou sua 22ª participação consecutiva em Roland Garros. No torneio francês, o sérvio acumula 102 vitórias e chegou pelo menos às quartas de final em 19 das últimas 20 edições.

A estreia foi mais trabalhosa do que o placar final poderia sugerir. Perricard, de 22 anos e 83º do ranking mundial, venceu o primeiro set com apoio no saque, mas Djokovic reagiu a partir da segunda parcial, ajustou a devolução e passou a controlar melhor os pontos decisivos.

Depois de empatar o jogo, o número 4 do mundo ampliou o domínio no terceiro set e manteve a vantagem no quarto, mesmo com nova tentativa de reação do francês. A vitória também encerrou um jejum que vinha desde o Masters 1000 de Indian Wells, em março.

Na segunda rodada, Djokovic enfrentará o francês Valentin Royer, 74º do ranking, que avançou ao vencer o boliviano Hugo Dellien por 6/4, 6/2 e 6/2.

Caso confirme o favoritismo, Djokovic poderá enfrentar João Fonseca na terceira rodada. Para que o duelo aconteça, o carioca de 19 anos, número 1 do Brasil, precisa derrotar o croata Dino Prizmic na segunda fase.