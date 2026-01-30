Djokovic vira sobre Sinner e volta à final do Australian Open 2026

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic recorreu ao seu melhor tênis “de arquivo” e garantiu vaga na final do Australian Open 2026, em uma atuação marcada por resistência física, experiência e capacidade de decisão nos momentos mais duros da partida.

De acordo com o site oficial do Australian Open, o sérvio de 38 anos derrotou o atual bicampeão Jannik Sinner na semifinal masculina, em uma maratona de cinco sets: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 e 6-4, nesta sexta-feira. A vitória recoloca Djokovic na decisão do primeiro Grand Slam da temporada e amplia ainda mais a dimensão histórica de sua carreira.

Virada épica em cinco sets e demonstração de força mental

A semifinal teve roteiro dramático e alternâncias constantes. Djokovic saiu atrás ao perder o primeiro set por 6-3, mas respondeu com autoridade no segundo, vencendo por 6-3 e equilibrando o confronto. Sinner voltou a ficar em vantagem ao fechar o terceiro set por 6-4, deixando o sérvio em situação delicada.

Foi então que o multicampeão mostrou por que segue sendo um dos atletas mais decisivos do esporte. Com consistência e frieza, Djokovic levou o quarto set por 6-4 e repetiu o placar no quinto, selando a classificação após uma batalha prolongada e desgastante.

Djokovic faz história e chega à final como o mais velho da Era Aberta

Além do resultado em si, a classificação tem peso histórico. Com a vitória, Djokovic se tornou o jogador mais velho da Era Aberta a alcançar uma final de simples masculina no Australian Open, reforçando sua longevidade em alto nível e seu protagonismo mesmo diante de adversários mais jovens.

O sérvio, dono de 24 títulos de Grand Slam, volta a disputar o troféu Norman Brookes Challenge Cup com a chance de conquistar o Australian Open pela 11ª vez — um número que consolidaria ainda mais sua hegemonia no torneio em Melbourne.

Final dos sonhos contra Carlos Alcaraz

A decisão, marcada para domingo, colocará frente a frente dois dos maiores nomes do circuito: Djokovic e Carlos Alcaraz. O duelo é tratado como uma “final dos sonhos”, reunindo a experiência do maior campeão de Grand Slams da história recente com o talento e a intensidade de uma das principais estrelas da nova geração.

A expectativa é de um confronto de altíssimo nível, com peso simbólico para o tênis mundial: de um lado, a busca de Djokovic por mais um capítulo histórico; do outro, a tentativa de Alcaraz de confirmar seu status entre os protagonistas do esporte e conquistar um dos títulos mais cobiçados do calendário.

Um retorno ao auge no momento decisivo

Ao superar justamente o bicampeão Sinner, Djokovic dá um recado claro ao circuito: mesmo aos 38 anos, segue capaz de entregar seu “melhor vintage” quando o desafio exige. A forma como reagiu às desvantagens durante o jogo e sustentou o nível nos sets finais indica que o sérvio chega à decisão com confiança e ritmo competitivo.

A final do Australian Open 2026 promete ser um espetáculo global — e, para Djokovic, mais uma oportunidade de transformar resistência e ambição em um novo recorde no palco onde ele mais venceu.