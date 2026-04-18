Edição do Arnold Sports Festival 2026 promete ser a maior de todos os tempos

247 - Entre os dias 24 e 26 de abril, o Expo Center Norte, em São Paulo, recebe a edição 2026 do Arnold Sports Festival South America, o maior evento multiesportivo da América Latina, com foco em bem-estar. Os organizadores estimam que esta será a maior edição de todos os tempos da feira, desde a sua primeira edição, realizada em 2013, no Rio de Janeiro. O evento reúne as principais marcas e nomes do mercado esportivo em um ambiente de negócios, conhecimento e entretenimento, que se divide em feiras de nutrição esportiva, fitness, health e saúde pet, além de congressos com conteúdo exclusivo.

A edição 2026 do Arnold Sports Festival South America será 25% maior do que foi no ano passado, ocupando 60.000 m² do Expo Center Norte, o equivalente a oito campos de futebol do padrão FIFA. A edição de 2025, também realizada no Expo Center Norte, abrigou mais de 200 marcas expositoras e recebeu, em três dias de evento, um público superior a 105 mil pessoas.

O evento deverá contar com 22 mil lojistas e proprietários de academia e gerar R$ 1 bilhão em negócios. A expectativa é que esses números, pelo menos, se mantenham este ano, segundo a assessora de imprensa do evento.

O bodybuilding, ou fisiculturismo, é um dos carros-chefe do evento, e o público pode interagir com os grandes nomes da modalidade no país no Savaget Talks, uma área de bate-papo que contará com a presença de nomes como Gracyanne Barbosa e Leo Stronda, entre outros.

Além das feiras, das trocas de experiência e das competições, a edição 2026 oferece serviços inéditos e gratuitos, como consultoria jurídica e acompanhamento psicológico para gestores de academia credenciados e inscritos no congresso de gestão de academias, que poderão tirar dúvidas sobre riscos jurídicos e possibilidades do negócio com a advogada Joana Doin, especialista em mercado fitness. Uma oportunidade única para esclarecer questões como contratos, estrutura da academia, direitos e deveres do gestor.

Um dos ambientes mais estratégicos de negócios dentro do Arnold Sports Festival South America é o Meeting, criado em parceria com entidades representativas dos principais segmentos, e que reúne decisores, compradores, investidores e marcas em um espaço exclusivo de alta performance comercial.

O evento também vai abrigar um campeonato internacional de jump rope (pular corda), reunindo cerca de 200 atletas de mais de seis países, nos dias 25 e 26 de abril, entre 10h e 18h. Além de lançar tendências e inovações, o evento objetiva ampliar o olhar do público ao valorizar o universo dos esportes, celebrando a diversidade esportiva. Os ingressos podem ser obtidos no site do evento: https://arnold.savagetgroup.com.br/, com disponibilidade de meia-entrada para estudantes, idosos e PCDs. O Expo Center Norte fica na rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo.