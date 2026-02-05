Em vídeo, Kyra Gracie denuncia assédio e machismo no jiu-jítsu

247 - A multicampeã de jiu-jítsu Kyra Gracie usou suas redes sociais para denunciar episódios de assédio que presenciou e sofreu ao longo de sua trajetória no esporte. Em um vídeo publicado no YouTube, a atleta classificou como libertador o fato de tornar públicas experiências que, segundo ela, sempre fizeram parte do cotidiano das mulheres nas artes marciais, mas raramente foram enfrentadas de forma aberta.

No vídeo intitulado “Assédio no jiu-jítsu: o que sempre soubemos e ninguém combateu”, com pouco mais de oito minutos, Kyra afirma que o ambiente do esporte historicamente silencia vítimas e protege agressores. A atleta ressalta que sua posição como integrante da tradicional família Gracie pode ter reduzido a frequência dos ataques, mas não a livrou de situações constrangedoras e traumáticas. “Imagina você peladinha dentro do meu kimono keiko’. Um senhor de idade falando isso para uma menina. E essa menina era eu, com 18 ou 19 anos. Ele veio dizendo que queria me patrocinar, e eu congelei. Quando ele estava nos eventos, eu me escondia. Ele errou, e eu me calei. Guardei isso até agora porque o ambiente silencia as mulheres”, afirmou.

Pentacampeã mundial com kimono e tricampeã sem kimono, Kyra enfatizou que os episódios não representam exceções, mas refletem um padrão enraizado na cultura do jiu-jítsu. Segundo ela, o medo de retaliações e julgamentos contribuiu para o silêncio prolongado. “Testemunhei centenas de casos, e por muito tempo tive medo de falar”, disse. A atleta também reconheceu que a decisão de se manifestar agora pode gerar críticas, mas reforçou a necessidade de quebrar o ciclo de omissão. “Sei que vou ser criticada por só falar agora, mas o silêncio só protege os agressores. E a cada dia vão surgindo mais denúncias de assédio contra professores e nomes renomados do meio da luta”, completou.

A manifestação de Kyra Gracie ocorre em meio a uma série de denúncias recentes no cenário internacional do jiu-jítsu. Um dos casos mais recentes envolve o lutador André Galvão, acusado de assediar sexualmente uma aluna da academia Atos, em San Diego, nos Estados Unidos. A jovem Alexa Herse, de 18 anos, afirmou ter sido tocada de forma inapropriada durante treinos e relatou comentários recorrentes sobre seu corpo.

Segundo o relato da aluna, uma queixa formal foi registrada junto à polícia local. André Galvão se pronunciou posteriormente por meio das redes sociais, negando as acusações. Na publicação, ele classificou as denúncias como falsas e afirmou que recorrerá à Justiça para “proteger a integridade da Atos”.