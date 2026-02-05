Homem invade residência e mata ex-namorada a facadas em Santo André

247 - Um homem de 36 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada e assassiná-la a facadas em Santo André, no ABC Paulista, na madrugada desta quinta-feira (5). O ataque aconteceu por volta de 1h, na travessa Rosária, no bairro Vila Sacadura Cabral, e terminou com a morte de Cristiane Moraes da Silva, de 43 anos. Após cometer o crime, o suspeito deixou o local, mas acabou localizado e detido pela polícia horas depois, segundo a Folha de São Paulo.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a movimentação do agressor antes e depois do ataque. Os vídeos mostram o momento em que ele chega à rua dirigindo um Fiat Uno, estaciona o veículo e pula o muro da residência onde a vítima morava. Algum tempo depois, as gravações indicam que o homem volta a escalar o muro, desta vez para sair do imóvel.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar após perceberem a situação. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram Cristiane Moraes da Silva já sem vida, com marcas de facadas pelo corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, responsável pela coleta de vestígios que vão subsidiar a investigação.

Após buscas na região, o suspeito foi localizado e preso em flagrante. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como feminicídio, tipificação aplicada quando o assassinato de uma mulher ocorre em contexto de violência de gênero.