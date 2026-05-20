Flamengo enfrenta o Estudiantes no Maracanã pela Libertadores; confira onde assistir

247 - O Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira (20), às 21h30, contra o Estudiantes, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Líder do Grupo A, com sete pontos, o Rubro-Negro pode encaminhar a classificação em caso de vitória diante da equipe argentina.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo, pelo Ge TV e pelo Paramount+, ampliando as opções para o torcedor acompanhar o confronto decisivo pela fase de grupos da competição continental.

O duelo ganha peso para o Flamengo após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín. Com a liderança da chave, o time carioca entra em campo buscando consolidar sua posição e abrir vantagem na luta por uma vaga na próxima fase da Libertadores.

Do outro lado, o Estudiantes tenta surpreender fora de casa. Vice-líder do Grupo A, com seis pontos, a equipe argentina chega ao Maracanã ainda em disputa direta pela classificação e pode ultrapassar o Flamengo em caso de vitória.

O confronto reúne os dois primeiros colocados da chave e pode ter impacto direto no desenho final do grupo. Para o Flamengo, o fator casa e a liderança momentânea aumentam a responsabilidade diante da torcida. Para o Estudiantes, pontuar no Rio de Janeiro representa a chance de se manter forte na briga por uma vaga nas fases eliminatórias.

A partida Flamengo x Estudiantes será disputada no Maracanã, às 21h30, pelo horário de Brasília.

Serviço

Jogo: Flamengo x Estudiantes. Competição: Libertadores. Data: quarta-feira (20). Horário: 21h30, de Brasília. Local: Maracanã, no Rio de Janeiro. Transmissão: Globo, Ge TV e Paramount+.

Expectativa dos torcedores toma conta da internet

A proximidade do confronto entre Flamengo e Estudiantes também movimenta os torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends registram aumento repentino de pesquisas relacionadas à partida desta quarta-feira (20).