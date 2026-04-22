Flamengo recebe Vitória no Maracanã pela Copa do Brasil: veja onde assistir e escalações
Duelo desta quarta-feira (22) no Rio abre confronto da 5ª fase, com transmissão na TV e equipes desfalcadas
247 - O Flamengo enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida marca o início do confronto eliminatório, que terá decisão no dia 14 de maio, no Barradão, em Salvador.
O time comandado por Leonardo Jardim vive um período positivo, com cinco vitórias consecutivas — sequência que não alcançava desde agosto de 2025. A equipe tenta aproveitar o bom momento para construir vantagem antes do jogo de volta. Apesar da fase favorável, o Flamengo deve entrar em campo com mudanças, em função da sequência intensa de partidas até a pausa para a Copa do Mundo. O principal desfalque é Lucas Paquetá, que está lesionado.
Do outro lado, o Vitória chega após empate com o Corinthians pela Série A e ainda enfrenta dificuldades atuando fora de casa em 2026. Até agora, a equipe baiana venceu apenas duas partidas como visitante na temporada, uma pelo Campeonato Baiano e outra pela Copa do Nordeste. O técnico Jair Ventura também lida com problemas no elenco, já que Gabriel Baralhas e Renato Kayzer não viajaram por lesão.
A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.
Prováveis escalações
O Flamengo deve iniciar com Rossi (ou Andrew); Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (ou Saúl) e De la Cruz; Luiz Araújo, Cebolinha (ou Wallace Yan) e Bruno Henrique. O técnico é Leonardo Jardim.
Já o Vitória pode ir a campo com Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Ronald ou Edenilson) e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. A equipe é comandada por Jair Ventura.
A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS). O VAR ficará sob responsabilidade de Thiago Duarte Peixoto (SP).
Expectativa toma conta dos torcedores na internet
Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida desta quarta-feira (22), indicando grande interesse do público pelo confronto entre Flamengo e Vitória nas horas que antecedem o jogo.