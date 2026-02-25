Grêmio recebe o Atlético-MG pelo Brasileirão; confira onde assistir ao vivo

247 - Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar uma reação na competição nacional.

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere.

O Grêmio chega embalado após uma vitória marcada por muitos gols diante do Botafogo. A equipe tenta manter o ritmo positivo para seguir avançando na tabela. O técnico Luís Castro trabalha para ajustar o sistema defensivo, considerado ponto de atenção na busca por maior regularidade ao longo do torneio.

Do outro lado, o Atlético-MG tenta se reerguer após um início de campeonato abaixo das expectativas. O clube mineiro ainda busca seus primeiros três pontos na atual edição do Brasileirão e vê no confronto fora de casa uma oportunidade de recuperação.

A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com início marcado para as 21h30 desta terça-feira (25), no horário de Brasília.

Torcidas mostram expectativa pela partida na internet





Dados do Google Trends desta quarta-feira registraram aumento repentino de pesquisas relacionadas ao jogo desta noite em Porto Alegre.