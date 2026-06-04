Ídolo histórico do Palmeiras, Leivinha morre aos 76 anos

247 - João Leiva Campos Filho, o Leivinha, ídolo do Palmeiras e um dos grandes nomes da Segunda Academia de Futebol, morreu nesta quinta-feira, aos 76 anos. O ex-meia-atacante enfrentava consequências de um Alzheimer e teve a morte lamentada pelo clube alviverde e por personalidades do futebol nas redes sociais. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (4) pelo Globo Esporte.

Leivinha chegou ao Palmeiras em 1971 e rapidamente se tornou uma das principais referências de uma geração histórica. Com presença de área, faro de gol e capacidade técnica, ajudou o Verdão a conquistar o bicampeonato nacional em 1972 e 1973, período em que o time encantou o país.

Ao todo, o ex-jogador levantou seis troféus com a camisa palmeirense. Em 267 partidas pelo clube, marcou 108 gols, números que o colocam entre os cinco maiores artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e no top-15 da história alviverde.

Nascido em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, em 11 de setembro de 1949, Leivinha iniciou sua trajetória profissional na Portuguesa. Depois de brilhar no Palmeiras, também atuou pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e encerrou a carreira no São Paulo.

Pela seleção brasileira, o meia-atacante participou de todo o ciclo da Copa do Mundo de 1974 e integrou o elenco convocado para o torneio, no qual disputou três partidas. Ele também entrou para a história ao marcar o milésimo gol da seleção.

A carreira nos gramados terminou cedo. Aos 29 anos, Leivinha deixou o futebol por causa de problemas físicos, encerrando uma trajetória curta, mas marcada por títulos, gols e reconhecimento.

Nos anos 2000, o ex-jogador voltou a se aproximar do público como comentarista do SporTV. Ele participou da bancada do extinto programa Arena e também atuou em transmissões de jogos, especialmente do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

A morte de Leivinha encerra a trajetória de um dos personagens mais importantes da história do Palmeiras e de uma geração que marcou época no futebol brasileiro.