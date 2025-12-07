Inter escapa, times cearenses são rebaixados e Flamengo confirma o título

247 – O Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (7) com uma rodada decisiva que confirmou o rebaixamento de Ceará e Fortaleza, ao lado de Juventude e Sport, e consolidou o Flamengo como campeão nacional pela nona vez.

Embora já tivesse garantido o título na rodada anterior, o Flamengo encerrou sua campanha com a confirmação oficial da conquista. Logo atrás apareceu o Palmeiras, que assegurou o vice-campeonato ao vencer o Ceará por 3 a 1.

O Cruzeiro, derrotado pelo Santos por 3 a 0, terminou em terceiro lugar. Fechando o G4, o Mirassol consolidou seu bom desempenho ao longo da competição. O Fluminense, que superou o Bahia por 2 a 0, ficou com a quinta posição.

Times cearenses rebaixados e Inter se salva

A rodada final foi dramática para os clubes da parte de baixo da tabela. Ceará e Fortaleza, que ainda tinham esperanças de evitar o descenso, acabaram confirmando o rebaixamento ao lado de Juventude e Sport.

O Internacional, por sua vez, conseguiu escapar da zona de rebaixamento ao vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 1, garantindo a permanência na elite em 2026. O Botafogo também venceu — 4 a 2 sobre o Fortaleza — mas já não corria risco de queda.