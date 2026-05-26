Internacional pede à CBF reconhecimento do Brasileirão de 2005

247 - O Internacional pediu à CBF o reconhecimento do Brasileirão de 2005 e sustenta que os desdobramentos da Máfia do Apito interferiram na definição daquela edição do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho protocolou o documento nesta terça-feira (27) junto ao presidente da CBF, Samir Xaud, com argumentos jurídicos, históricos e desportivos sobre a competição vencida pelo Corinthians. Os relatos foram publicados pelo Portal Uol.

O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro de 2005 com três pontos de vantagem sobre o Internacional. Antes da anulação das partidas, o clube gaúcho liderava a competição, enquanto a equipe paulista ocupava a terceira posição. O Timão havia perdido os dois jogos anulados que disputou sob arbitragem de Edílson: 4 a 2 para o Santos e 3 a 2 para o São Paulo. Nas novas partidas, o time paulista somou quatro pontos, com vitória por 3 a 2 sobre o Santos e empate por 1 a 1 com o São Paulo.

O Internacional afirma que busca uma “reparação histórica” pelos impactos esportivos das decisões tomadas à época. O clube também destaca que não pede a retirada nem a revogação do título homologado ao Sport Club Corinthians Paulista. O pedido mira um reconhecimento institucional do prejuízo que o Inter diz ter sofrido no Campeonato Brasileiro de 2005, sem contestar formalmente a taça atribuída ao Corinthians.

A entrega feita pelo Inter à CBF reuniu dirigentes e representantes do futebol gaúcho. Participaram do ato o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, integrantes do departamento jurídico, o ex-presidente Fernando Carvalho e conselheiros do clube.

Pela CBF, acompanharam a reunião dirigentes de áreas como competições e jurídico. Além de Samir Xaud, compareceram o diretor-geral de Competições, Julio Avellar, o diretor executivo de Gestão, Helder Melillo, e o diretor jurídico, André Mattos.

Pedido cita anulação de 11 partidas

O Inter afirma que a anulação de 11 jogos em 2005 afetou diretamente a disputa pelo título nacional. O clube relaciona o pedido aos efeitos da Máfia do Apito, caso que levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a determinar a remarcação das partidas anuladas.

Segundo o clube, o requerimento inclui documentos e precedentes usados como base para a solicitação. O dossiê reúne parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens ligados ao caso e exemplos de reconhecimentos históricos já feitos pela própria CBF.

O que foi a Máfia do Apito

A Máfia do Apito veio à tona em 2005. As investigações apontaram que os ex-árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon receberam dinheiro para manipular resultados e favorecer criminosos em apostas milionárias.

De acordo com as investigações, Edílson apitou 11 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano sob suspeita de manipulação. A Justiça Desportiva anulou as partidas e determinou a realização de novos confrontos.

A mudança no cenário da competição provocou forte reação da torcida colorada. Se os resultados originais tivessem permanecido, o Internacional teria terminado o campeonato com um ponto a mais que o Corinthians.

Edílson Pereira de Carvalho acabou banido do futebol. O ex-árbitro também virou réu em ação penal, ao lado de Nagib Fayad e de outros quatro participantes do esquema investigado.