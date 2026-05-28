João Fonseca exalta Djokovic antes de duelo histórico, mas diz que vai buscar a vitória

247 – O aguardado confronto entre João Fonseca e Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros ganhou contornos ainda mais simbólicos após a troca pública de elogios entre o jovem brasileiro e o maior campeão da história do tênis masculino. Em entrevista após avançar no torneio em Paris, Fonseca revelou a admiração profunda que nutre pelo sérvio, mas deixou claro que entrará em quadra disposto a buscar uma vitória histórica.

“Para mim, é um grande prazer. Eu sempre dizia ao meu treinador: ‘quero cair na chave do Novak’. Porque sei que isso não vai durar muito tempo. Eu só queria ter essa experiência na minha vida”, afirmou João Fonseca.

O brasileiro destacou que disputar uma partida contra Djokovic em Roland Garros representa a realização de um sonho. “Estamos na terceira rodada de Roland Garros. Para mim, isso é um sonho. Vou aproveitar cada momento jogando contra um ídolo. O GOAT deste esporte”, disse. A sigla GOAT significa Greatest of All Time — expressão em inglês usada para definir “o maior de todos os tempos”.

Apesar da reverência ao sérvio, Fonseca enfatizou que seu objetivo é competir em alto nível e tentar surpreender um dos maiores nomes da história do esporte. “Claro que vou respeitá-lo, mas vou tentar fazer o meu melhor e vencer esta partida”, declarou.

Djokovic reconhece talento e personalidade de Fonseca

As palavras do brasileiro foram respondidas por Djokovic em tom igualmente elogioso. O sérvio afirmou que acompanha há anos a evolução de João Fonseca e destacou que o carioca já demonstrou capacidade de crescer em partidas decisivas.

“Fonseca tem sido muito elogiado nos últimos anos. Acho que o potencial e a qualidade dele como jogador de tênis são óbvios, sem dúvida nenhuma”, afirmou Djokovic.

O ex-número 1 do mundo também ressaltou o apoio que o brasileiro recebe da torcida em diferentes países. “Ele tem um grande apoio dos brasileiros por onde passa”, disse.

Djokovic destacou ainda a personalidade competitiva do jovem tenista brasileiro. “Acho que ele é um jogador de grandes palcos. Ele realmente gosta da ocasião, gosta de jogar sessões noturnas”, declarou.

Atuações contra gigantes impressionaram o sérvio

Ao analisar o momento vivido por Fonseca, Djokovic citou jogos recentes que colocaram o brasileiro definitivamente no radar da elite do tênis mundial. Entre eles, a atuação diante de Jannik Sinner em Indian Wells e a vitória sobre Andrey Rublev no Australian Open.

“Ele fez uma grande partida contra o Sinner em Indian Wells. Venceu o Rublev na Austrália. Então, com certeza, consegue crescer em grandes ocasiões e produzir grandes golpes, um grande jogo”, afirmou o sérvio.

As referências ajudam a explicar por que João Fonseca se tornou um dos nomes mais comentados do circuito em 2026. Aos 18 anos, o brasileiro já disputa sessões noturnas nos principais torneios do mundo e passou a ser tratado como uma das maiores promessas da nova geração do tênis internacional.

Duelo em Roland Garros coloca gerações frente a frente

A partida desta sexta-feira em Paris simboliza um encontro entre diferentes eras do tênis. Djokovic busca ampliar sua coleção histórica de títulos e reafirmar sua longevidade em alto nível. Fonseca, por sua vez, representa a emergência de uma nova geração talentosa e agressiva, que começa a desafiar os grandes nomes do circuito.

A expectativa é de uma atmosfera intensa em Roland Garros, impulsionada pela forte presença de brasileiros nas arquibancadas. Desde o início do torneio, João Fonseca vem recebendo apoio massivo da torcida, transformando suas partidas em eventos de enorme repercussão.

Para o jovem brasileiro, enfrentar Djokovic vai além do desafio técnico. Trata-se de dividir a quadra com o jogador que ajudou a moldar sua paixão pelo esporte. Já para o sérvio, será mais um teste diante de um atleta apontado por especialistas como potencial integrante da futura elite do tênis mundial.

Independentemente do resultado, o confronto já entrou para os momentos mais emblemáticos da curta e meteórica trajetória de João Fonseca no circuito profissional.