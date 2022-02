Jogador brasileiro na Ucrânia fala em corrida a supermercados: 'já tem racionamento de comida'

Apoie o 247

247 - O jogador de futebol fluminense Bruno Ernandes, 22 anos, que mora na Ucrânia, relatou a preocupação das pessoas, após a ação militar russa, iniciada na madrugada desta quinta-feira (24). Ele mora em Horishnni Plavni, a 345 quilômetros da capital Kiev. Os relatos dele foram publicados pelo portal G1.

De acordo com o atleta, onde ela mora "não teve bombardeio, ataque, nem nada relacionado". "É uma cidade pequena e afastada de Kiev", disse ele, que acrescentou, no entanto, as medidas tomadas pelas pessoas para lidar com o conflito.

"As pessoas até andam nas ruas, mas os mercados estão cheios, com gente tentando abastecer suas casas, fazendo compras grandes e já tem racionamento de comida. Só deixam comprar um pacote de macarrão por pessoa, por exemplo", disse.

“Estou desde cedo em contato com a embaixada brasileira, que tem atendido prontamente. Eles dizem que estão tentando tirar brasileiros daqui por uma rota na Polônia, mas não sabem quando isso vai acontecer. Estamos tensos querendo o máximo de informação possível porque estamos a quatro horas e meia de Kiev, via carro, então precisamos saber com antecedência".

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) disse que ainda não há um plano de resgate para brasileiros na Ucrânia.

A Rússia tenta barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste europeu e anunciaram sanções contra o governo russo, comandado por Vladimir Putin.

