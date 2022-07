Judiciário aceita denúncias de racismo e homofobia contra Nelson Piquet

A Justiça deu um prazo de 15 dias para que o ex-piloto fale sobre as suas declarações edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça do Distrito Federal aceitou a ação civil pública contra o ex-piloto Nelson Piquet por racismo e homofobia contra o piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1. A informação foi publicada nesta terça-feira (12) pela coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo. Na última segunda-feira (11), o Judiciário deu um prazo de 15 dias para que o ex-piloto fale sobre as suas declarações.

O brasileiro chamou o inglês de "neguinho", durante entrevista em novembro de 2021, mas que foi publicada no dia 26 de junho de 2022. Acusado de homofobia, ele também afirmou que Hamilton perdeu o título para Nico Rosberg em 2016, porque "estaria dando mais o c***".

Quatro entidades pediram indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. São elas: a Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos (Faecidh), a Aliança Nacional LGBTI, a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH) e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de S. Paulo (CSDDH).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE