Justiça do Rio determina o afastamento de Pedrinho da SAF do Vasco

247 - A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de integrantes do conselho de administração da SAF do Vasco, incluindo o presidente do clube, Pedrinho, além de Christiano Stockler Campos e Felipe Elias. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A medida atende a um pedido apresentado pela 777 Carioca, representada pelo escritório Dickstein Advogados, com base em apontamentos realizados pelo conselho fiscal da SAF. Com a decisão, Pedrinho permanece na presidência do Club de Regatas Vasco da Gama, mas deixa de exercer poderes sobre a Sociedade Anônima do Futebol.

De acordo com a magistrada, o conselho de administração descumpriu durante mais de um ano solicitações de documentos e informações encaminhadas pelo conselho fiscal, o que teria comprometido a atividade de fiscalização prevista no estatuto da empresa.

O conselho fiscal relatou ainda que, mesmo após o processo de recuperação judicial, a SAF mantém patrimônio líquido negativo de R$ 647 milhões. O órgão também apontou a ausência de um diretor financeiro formalmente contratado desde março de 2025 e informou que R$ 100 milhões foram destinados à contratação de atletas no início de 2026.

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou parecer favorável ao pedido formulado pela 777 Carioca e corroborou os apontamentos apresentados no processo.

Gestão provisória

Na mesma decisão, a juíza nomeou a advogada Samantha Longo para exercer provisoriamente a administração da SAF do Vasco. O despacho também estabelece que qualquer negociação envolvendo uma eventual venda da SAF deverá contar com a participação da 777 Carioca, além de depender de autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio de Janeiro.

Com isso, eventuais interessados na aquisição da SAF terão de negociar diretamente com a 777 Carioca dentro das condições estabelecidas pela decisão judicial.