Lanús recebe Flamengo na ida da Recopa Sul-Americana; veja horário, escalações e onde assistir

247 - Lanús e Flamengo iniciam nesta quinta-feira (19) a disputa pelo título da Recopa Sul-Americana, torneio que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. A partida de ida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.

O Lanús chega à final após conquistar a Copa Sul-Americana de 2025, vencendo o Atlético Mineiro nos pênaltis na decisão. Em 2026, o time argentino começou a temporada com três vitórias seguidas, mas depois acumulou dois empates e uma derrota, entrando no duelo contra o Flamengo em uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe busca seu primeiro título de Recopa.

Do lado brasileiro, o Flamengo garantiu presença na disputa por ter vencido a Libertadores de 2025. Apesar de um início de ano marcado por instabilidade e pela derrota para o Corinthians na final da Supercopa Rei, o Rubro-Negro se recuperou, avançou à semifinal do Campeonato Carioca e emplacou três vitórias consecutivas. A conquista continental é vista como importante para dar tranquilidade ao elenco e ao técnico Filipe Luís na sequência da temporada.

O clube carioca já levantou a Recopa em 2020 e terminou com o vice-campeonato em 2023.

A partida de volta da final será disputada na quinta-feira (26), novamente às 21h30, desta vez no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Lanús x Flamengo ao vivo

O duelo entre Lanús e Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e também estará disponível no streaming Disney+.

Prováveis escalações de Lanús e Flamengo

Lanús: Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Agustín Cardozo, Salvio, Marcelino Moreno (Franco Watson) e Carrera; Walter Bou.

Técnico: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem da partida

O árbitro será Alexis Herrera (Venezuela). Os assistentes serão Jorge Urrego (Venezuela) e Lubin Torrealba (Venezuela). O VAR ficará sob responsabilidade de Carlos Orbe (Equador).

Expectativa pela decisão na web

Dados do Google Trends desta quinta-feira (19) mostram crescente interesse pela deicsão de logo mais, em Buenos Aires.