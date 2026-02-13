Goleiro Bruno participa de podcast e dá detalhes sobre sua participação no feminicídio de Eliza Samudio

247 - O ex-goleiro Bruno Fernandes voltou a falar publicamente sobre o caso que envolve a morte de Eliza Samudio, desaparecida em junho de 2010, e afirmou que não foi o mandante do crime. Em entrevista recente, ele reconheceu omissão, disse que tinha ciência do que poderia acontecer e sustentou que a história envolve uma facção criminosa, sem entrar em detalhes.

A entrevista foi citada em reportagem da jornalista Fábia Oliveira e concedida ao Geral Podcast. No programa, o ex-atleta — que fez carreira no Flamengo — voltou a negar que tenha ordenado a morte da modelo, mas admitiu que errou ao não agir para impedir o desfecho.

Bruno afirmou que havia rompido o diálogo com Eliza e que outra pessoa passou a administrar seus assuntos pessoais. “Chegou a um ponto que eu não tinha mais diálogo com a Eliza. Quem tomava conta das minhas coisas era o Macarrão. Ele que resolvia tudo pra mim”, disse. Em seguida, relembrou um momento do julgamento para sustentar sua versão: “A situação que aconteceu, eu até falei no meu júri quando o juiz me perguntou: ‘Você mandou fazer isso?’. Eu falo ‘Não’. ‘Mas você sabia?’. Eu sabia, mas eu não mandei”.

O ex-goleiro também tentou relativizar a imagem construída ao longo dos anos. “Eu fui omisso. O meu erro na situação foi ter sido omisso. Isso faz de mim uma pessoa inocente? Não. Eu nunca falei que eu sou inocente, mas eu também não sou o demônio da parada”, afirmou. Na mesma linha, disse que carrega informações sensíveis sobre o caso: “Eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção. Envolve pessoas que vão além do que vocês imaginam”, completou, sem detalhar.

Ao encerrar o tema, Bruno disse que sua principal preocupação é explicar o que aconteceu ao filho, Bruninho. “Espero que, no momento oportuno, ele me dê uma oportunidade pra mim falar com ele o que eu tenho que falar. É ele que precisa saber desse esclarecimento. Só ele, mais ninguém”, concluiu.

No entanto, tal versão é contestada. Recentemente, Bruninho Samudio tentou abrir mão da pensão que recebe do pai, o goleiro Bruno, em troca de informações sobre os restos mortais da mãe, Eliza Samudio.

A informação sobre a vontade frustrada de Bruninho foi divulgada pela madrinha dele, Maria do Carmo, em uma carta aberta em janeiro.“Ele estava disposto a ouvir Bruno, mas também queria fazer uma proposta profundamente humana e dolorosa: esquecer todos os processos em troca da informação sobre os restos mortais de sua mãe”, revelou ela na ocasião.No entanto, o goleiro teria desistido do encontro.