MPRJ pede anulação de livramento condicional de Bruno após ida ao Maracanã

247 - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com um pedido na Justiça para anular o livramento condicional concedido ao ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza em janeiro de 2023. A solicitação ocorre após o ex-atleta ter sido visto no Maracanã, na quarta-feira (4), acompanhando a partida entre Flamengo e Internacional, informa o Metrópoles.

De acordo com o MPRJ, o benefício que permitiu a saída de Bruno do regime semiaberto estaria sob risco de revogação porque o processo não teria sido formalizado da forma correta, como determina a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). O órgão sustenta que falhas no trâmite do caso configurariam irregularidades capazes de invalidar a decisão que concedeu o livramento condicional.

Bruno foi condenado em 2013 a 23 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver no caso envolvendo o assassinato da modelo Eliza Samudio, desaparecida desde junho de 2010. O corpo da vítima nunca foi localizado.

O ex-goleiro foi apontado como mandante do crime contra Eliza, que era mãe de seu filho Bruninho, atualmente adolescente. Após cumprir parte da pena em regime fechado e posteriormente no semiaberto, ele obteve progressão em 2018 e teve o livramento condicional concedido em 2023.

O processo tramita parcialmente na Justiça do Rio de Janeiro, mas agora passa a ser contestado pelo Ministério Público estadual, que afirma haver falhas graves no procedimento adotado para a concessão do benefício.

Caso a Justiça acolha o pedido apresentado pelo MPRJ, Bruno poderá perder o livramento condicional e voltar ao sistema prisional, ou ainda ser submetido a restrições mais severas relacionadas ao cumprimento da pena.