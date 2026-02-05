Ronaldo aposta em Brasil renovado e elogia impacto de Ancelotti na seleção

247 - O ex-atacante Ronaldo afirmou estar confiante em uma reação da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA deste ano, destacando o papel do técnico Carlo Ancelotti como fator decisivo para uma mudança de ambiente no time nacional.

A declaração foi publicada pela agência Xinhua, que ouviu o ex-jogador no Rio de Janeiro. Segundo a reportagem, Ronaldo avaliou que o treinador italiano trouxe novo ânimo ao grupo desde que assumiu o comando da seleção em maio do ano passado.

O Brasil, pentacampeão mundial, não teve desempenho consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe encerrou a fase classificatória em quinto lugar entre dez seleções, ficando dez pontos atrás da líder e atual campeã Argentina. Mesmo assim, Ronaldo demonstrou otimismo com o cenário atual e afirmou acreditar em um time mais competitivo sob a direção de Ancelotti.

“Estou muito otimista”, declarou o ex-atacante. “Já nos encontramos algumas vezes e até gravamos um comercial divertido chamando os torcedores brasileiros a acreditarem no sexto título. Eu o conheço, conheço a forma como ele trabalha, então estou muito mais entusiasmado do que estava antes de ele assumir a seleção.”

A Copa do Mundo será realizada entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no Grupo C e fará sua estreia contra o Marrocos, em 13 de junho. Em seguida, enfrenta o Haiti no dia 19 e encerra a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho.

Ronaldo, que foi protagonista do último título mundial brasileiro em 2002, destacou o potencial de mobilização do torneio para a sociedade. Naquele Mundial, ele marcou oito gols e foi decisivo na final contra a Alemanha, quando anotou dois gols e garantiu o pentacampeonato.

Para o ex-jogador, o evento pode unir o país em torno do futebol. “Ela [a Copa do Mundo] é a maior alegria que um brasileiro pode ter”, afirmou. “É um evento que vai reunir os brasileiros em busca do nosso sexto título. Acho que precisamos aproveitar essa oportunidade.”

Além de comentar o desempenho da seleção, Ronaldo também falou sobre sua trajetória recente como empresário no futebol. Ele explicou que decidiu se afastar da gestão de clubes após vender participações majoritárias em duas equipes: o Cruzeiro, no Brasil, e o Valladolid, da Espanha, em 2024 e 2025, respectivamente.

Segundo o ex-atacante, o objetivo não era financeiro, mas sim a experiência de liderar projetos esportivos. “Eu não tinha um objetivo financeiro com os projetos envolvendo equipes de futebol”, declarou. “Eu queria ter a experiência de liderar um projeto próprio, comigo no comando, e foi maravilhoso. Mas quando entendi que, para os clubes continuarem crescendo, eu precisava dar um passo atrás, foi nesse momento que tomei a decisão de vender as duas participações.”

Com a saída do futebol profissional como dirigente, Ronaldo afirmou que pretende se dedicar a empreendimentos menores e com menos pressão. Entre os projetos citados está a criação de um novo complexo esportivo em São Paulo, com piscinas de ondas artificiais.

“Quando vendi esses dois times, decidi que, por um tempo, eu quero coisas mais tranquilas do que a indústria do futebol”, afirmou.