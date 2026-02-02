Presidente da Fifa reconhece fracasso de sanção à Rússia e avalia fim da suspensão

247 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira (2) que a entidade deveria considerar a suspensão da proibição imposta às seleções russas.

Em fevereiro de 2022, a Fifa e a Uefa suspenderam por tempo indeterminado as seleções nacionais e os clubes da Rússia de participarem de competições internacionais, em razão da invasão russa à Ucrânia.

“Ah, com certeza. Temos que considerar. Sim… ao menos no nível de base. Essa proibição não alcançou nada... Apenas gerou mais frustração e ódio”, disse Infantino à Sky News, ao ser questionado se a Fifa avaliaria a retirada da sanção contra as equipes russas.

Segundo ele, a organização deveria considerar mudanças em suas regras e “consagrar em nossos estatutos que nunca deveríamos proibir um país de jogar futebol por causa dos atos de seus líderes políticos”, acrescentou.

Em maio do ano passado, durante um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Infantino disse que gostaria de ter a Rússia de volta ao futebol mundial. “Esperamos que algo aconteça, que a paz seja alcançada e que a Rússia seja readmitida”, disse o presidente da Fifa à época, acrescentando que o país está proibido de disputar a Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México. (Com informações da Sputnik).