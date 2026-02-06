Justiça dá 5 dias para ex-goleiro Bruno regularizar livramento condicional

247 - A Justiça do Rio de Janeiro determinou um prazo de cinco dias para que o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes compareça ao Conselho Penitenciário e regularize seu livramento condicional. Caso a ordem não seja cumprida, a Vara de Execuções Penais (VEP) informou que poderá ser expedido um mandado de prisão contra o ex-atleta.

A decisão foi divulgada pela própria VEP, que apontou que Bruno não compareceu ao ato obrigatório de formalização da concessão do benefício. A ausência levou o órgão a cobrar a regularização imediata do procedimento para manter a liberdade condicional em vigor.

Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado no caso envolvendo Eliza Samúdio. Ela teve com ele um filho, Bruninho Samudio, que atualmente atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo.

O ex-goleiro foi preso em 2013, três anos após o crime. Em 2019, passou ao regime semiaberto e, desde janeiro de 2023, encontra-se em liberdade condicional.

Desde que deixou o sistema prisional, Bruno tenta retomar a carreira no futebol. Aos 41 anos, o ex-jogador passou recentemente pelo Capixaba Sport Clube, do Espírito Santo, seu último clube, mas foi demitido há cerca de uma semana.

Com a nova determinação judicial, o ex-goleiro terá de comparecer ao Conselho Penitenciário dentro do prazo estabelecido para evitar que o benefício seja revisto e que novas medidas sejam adotadas pela Justiça.