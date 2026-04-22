Lesão pode tirar Estevão da Copa do Mundo

247 - O atacante brasileiro Estevão, de 18 anos, sofreu uma lesão grave na coxa direita durante partida do Chelsea contra o Manchester United, pela Premier League, o que pode comprometer sua participação na Copa do Mundo de 2026 e encerrar precocemente sua temporada no futebol inglês.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Athletic, o problema foi classificado como lesão grau quatro após exames realizados no início da semana, cenário que já era temido internamente no clube londrino antes mesmo da confirmação oficial.

A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo da partida disputada no Stamford Bridge. O jovem atacante deixou o gramado aos 12 minutos após sentir dores na coxa direita durante uma arrancada em contra-ataque. Ao fim do jogo, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, revelou que o jogador estava abalado no vestiário e chegou a chorar após o ocorrido.

O episódio agrava um histórico recente de problemas físicos do atleta. No início do ano, Estevão já havia enfrentado uma lesão muscular, mas na perna esquerda, o que o afastou dos gramados por cerca de 25 dias e o tirou de compromissos da seleção brasileira em amistosos contra França e Croácia. Desta vez, no entanto, a gravidade é considerada maior.

A possível ausência do jogador representa mais um desafio para a seleção brasileira, que já lida com outros desfalques no setor ofensivo. A depender da evolução do quadro clínico, a presença de Estevão no Mundial de 2026 torna-se altamente improvável.

Contratado pelo Chelsea após se destacar no Palmeiras, o atacante vinha ganhando espaço em sua temporada de estreia na Europa. Em 36 partidas disputadas, marcou oito gols e deu quatro assistências, incluindo três gols em sete jogos da Liga dos Campeões, números que reforçam sua importância no elenco e o impacto da ausência.