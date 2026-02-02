Lula comemora vitória do Corinthians na Supercopa Rei

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou neste domingo, 1º de fevereiro, a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Flamengo na Supercopa Rei, disputada na Arena BRB/Mané Garrincha, em Brasília. Torcedor declarado do clube paulista, o presidente usou as redes sociais para parabenizar o time logo após o apito final.

Logo após a partida, Lula recorreu ao Instagram para destacar o desempenho do Corinthians e a energia de sua torcida. Em tom de comemoração, ele exaltou valores como entrega e coesão do elenco, além de ressaltar o papel decisivo do apoio vindo das arquibancadas.

Lula: “Timão campeão da Supercopa Rei. Garra, união e uma torcida que nunca desiste. Vai, Corinthians! Parabéns!”

A publicação reforçou a identidade de Lula como torcedor corintiano e deu ao resultado uma dimensão simbólica para parte da torcida, que costuma se reconhecer na ideia de persistência. O presidente, ao destacar a “torcida que nunca desiste”, sintetizou um dos elementos mais repetidos no imaginário corintiano: a noção de que o clube e seus torcedores vivem o futebol como compromisso coletivo, para além de um simples placar.

“Fim de semana de emoção” e lembrança do time feminino

Além do Instagram, Lula também comentou o resultado no X (antigo Twitter), afirmando que o fim de semana “foi de emoção para a nação corintiana”. Na mesma linha, o presidente mencionou o Corinthians em mais de uma frente, parabenizando tanto a equipe masculina quanto a feminina.

Lula: “Foi de emoção para a nação corintiana”

No caso do time feminino, Lula registrou que a equipe também entrou em campo neste domingo, mas foi derrotada pelo Arsenal. Ao citar os dois jogos, o presidente projetou a dimensão do Corinthians como instituição esportiva que mobiliza torcida e atenção pública em diferentes categorias, num mesmo dia marcado por expectativas e resultados distintos.

Final em Brasília e roteiro do 2 a 0 sobre o Flamengo

A decisão aconteceu em Brasília, na Arena BRB/Mané Garrincha, e terminou com vitória corintiana por 2 a 0. O Corinthians abriu o placar com Gabriel Paulista, aos 26 minutos do primeiro tempo, e fechou o resultado com Yuri Alberto no último lance do jogo.

O roteiro da partida reforçou a leitura de um Corinthians eficiente: marcou ainda na etapa inicial, sustentou o controle do confronto e confirmou a vitória com um golpe final no fim do jogo, quando o adversário já buscava reagir. A confirmação no “último lance” deu ao triunfo um caráter ainda mais enfático, por transformar a reta final — geralmente marcada por tensão — em ponto de explosão definitiva da comemoração.

Do outro lado, o Flamengo ficou sem resposta no marcador e viu o Corinthians transformar as chances em gols, num confronto que terminou com um placar claro e uma narrativa de superioridade no resultado final.