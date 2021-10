Maurício Souza ganha 800 mil seguidores após polêmica sobre superman gay

O jogador de vôlei foi demitido do Minas Tênis Clube e barrado da seleção brasileira após criticar a DC Comics pelo novo Super-Homem ser bissexual edit

247 - O jogador de vôlei Maurício Souza, demitido do Minas Tênis Clube e barrado da seleção brasileira após ter se envolvido em polêmica em relação ao novo Super-Homem, segundo a DC Comics, se descobrir bissexual, já se aproxima da marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Antes do episódio, Maurício tinha somente 200 mil. Portanto, o atleta ganhou quase 800 mil novos seguidores.

Pelos stories do Instagram, Maurício comemorou a marca e alfinetou o antigo colega de seleção brasileira, Douglas Souza: "não precisei ficar sambando em cima de cama e nem desfilando na quadra para ganhar o respeito e a admiração de vocês".

Durante a Olimpíada de Tóquio, Douglas bombou nas redes sociais por mostrar os bastidores da competição com seu carisma arrebatador.

