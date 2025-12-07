Messi brilha e conquista título inédito nos Estados Unidos

247 – O Inter Miami conquistou neste sábado seu primeiro título da MLS Cup ao derrotar o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. A vitória histórica, divulgada pelo jornal Reuters, teve Lionel Messi como grande protagonista: o camisa 10 deu duas assistências, foi eleito MVP da decisão e alcançou o 47º título da carreira.

Em entrevista, Messi comemorou o objetivo alcançado após a eliminação precoce do ano anterior. “Este era um dos nossos principais objetivos”, afirmou o argentino. Em seguida, destacou: “No ano passado terminamos em primeiro na liga e, infelizmente, fomos eliminados na primeira rodada. A MLS era o prêmio máximo. A equipe fez um esforço tremendo e correspondeu ao desafio.”

Vancouver dominou fases do jogo, mas Messi decidiu

Mesmo com longos períodos de controle do Vancouver Whitecaps e com as melhores chances criadas sob a liderança de Thomas Mueller, o duelo foi decidido pela influência do craque argentino.

O primeiro gol saiu aos oito minutos, quando Messi encontrou Tadeo Allende com um passe preciso. O cruzamento do atacante desviou em Edier Ocampo e terminou no fundo da rede canadense.

O Vancouver voltou melhor para a segunda etapa e empatou aos 60 minutos: Ali Ahmed avançou com velocidade, invadiu a área e bateu rasteiro. Rios Novo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar que ela cruzasse a linha lentamente.

Gols decisivos e despedidas emocionantes de Alba e Busquets

O Inter Miami retomou a vantagem aos 71 minutos. Messi interceptou um erro defensivo, avançou com tranquilidade e serviu Rodrigo De Paul, que finalizou com precisão para recolocar o time em vantagem.

Nos acréscimos, uma nova assistência de Messi encontrou Allende, selando o 3 a 1 e desencadeando cenas emocionantes: Jordi Alba foi às lágrimas ao lado de Sergio Busquets, ambos ex-companheiros de Messi no Barcelona, ao encerrarem suas carreiras de forma vitoriosa.

Sobre os amigos, Messi declarou: “Estou feliz por eles. Terminar suas carreiras desta maneira é algo muito bonito para todos.” Ele acrescentou:

“Algo muito belo está chegando ao fim para eles, algo ao qual dedicaram toda a vida. Desejo o melhor a ambos. São dois amigos que amo muito e fico feliz que possam se despedir com este título.”

Beckham celebra vitória e ressalta influência de Messi

David Beckham, co-proprietário do Inter Miami e principal articulador do projeto esportivo do clube, celebrou o triunfo e reconheceu a dificuldade da partida.

“Todo o mérito para o Vancouver. Eles fizeram um grande jogo e nos pressionaram muito. Depois do gol deles, ficaram por cima”, afirmou o ex-capitão da seleção inglesa. Ele também exaltou o impacto do camisa 10: “Quando você dá a bola ao Leo (Messi), ele cria chances. A equipe permaneceu unida, como fez durante todo o ano.”

Beckham destacou ainda o caminho árduo até a conquista: “Foram muitas noites sem dormir. Sempre acreditei em Miami e em trazer um time para cá… Prometemos aos nossos torcedores que traríamos os melhores jogadores e o sucesso. O próximo ano é um novo ano e começaremos de novo — mas esta noite é para celebrar.”