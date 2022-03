Na Ucrânia, jogadores brasileiros são impedidos de atravessar fronteira com a Polônia

Apoie o 247

ICL

247 - Os jogadores Guilherme Smith, natural de Juiz de Fora (MG), e Leovigildo Junior Reis Rodrigues, conhecido como Juninho, de Cataguases (MG), cidades da Zona da Mata mineira, foram impedidos de atravessar a fronteira da Ucrânia com a Polônia. De trem, eles saíram de Zaporizhzhya, onde moravam, rumo à maior cidade do oeste ucraniano, Lviv. Depois andaram por aproximadamente 60 quilômetros (km), mas foram barrados a 4 km de chegarem à fronteira pela polícia. Os esportistas alegaram truculência e foram impedidos de passar. Os relatos sobre situação dos jogadores foram publicados em reportagem do portal G1.

Com eles, estão o também atleta Cristian Fagundes, além da esposa e filho de Juninho, Vitória e Benjamin. "Situação muito delicada agora que nós estamos vivendo", lamentou Smith. "A gente tava muito perto da fronteira, 4 km, e, de repente, barram a gente. Tá uma multidão de pessoas aqui, muito cheio, e as pessoas do nada se revoltam umas com as outras e começam a brigar, coisa que não desejo pra ninguém", disse.

>>> Bilionário russo abre mão do controle do Chelsea, campeão mundial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o pai do jogador juiz-forano, Luiz Cláudio, desde sexta-feira (25) ele está em contato, pela internet, com Camila Kopec, brasileira residente na Polônia com a família e ofereceu ajuda para receber os jogadores.

"Apareceu na internet essa anja brasileira que nos procurou e eu passei o contato dela para o Guilherme. Ela se prontificou a ajudar, ofereceu a casa da família e toda a ajudar para eles. Estamos no aguardo aqui, torcendo para dar tudo certo e a gente poder respirar melhor", afirmou o pai do jogador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Jogador de futsal diz que foi abandonado por outros brasileiros em Kiev: 'fui tomar banho e, quando voltei, não tinha ninguém'

Camila integra uma força-tarefa composta por brasileiros que moram na Polônia e se uniram para receber brasileiros que precisam de ajuda para cruzar a fronteira entre os países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: