Oscar anuncia aposentadoria aos 34 após problema cardíaco

247 - O meia Oscar anunciou neste sábado (4) sua aposentadoria do futebol profissional aos 34 anos, após enfrentar um problema cardíaco que interrompeu sua trajetória nos gramados. O jogador, que defendia o São Paulo em seu retorno ao clube, afirmou que gostaria de ter continuado atuando, mas reconheceu que a situação de saúde tornou a decisão inevitável.

Em um vídeo publicado pelo São Paulo, o atleta se despede do clube e relembra os momentos decisivos que o levaram ao fim da carreira. “Eu queria fazer mais pelo São Paulo, queria jogar mais. Acho que eu tinha tanto futebol quanto idade para jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso”, declarou Oscar, evidenciando a frustração por não ter conseguido prolongar sua passagem recente pelo clube.

Problema de saúde e afastamento dos gramados

O jogador estava afastado desde novembro de 2025, quando passou mal durante um teste físico no centro de treinamento da Barra Funda. Após ser encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal, condição caracterizada por queda brusca da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.

Durante o episódio, Oscar precisou ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI) e passou por um procedimento cirúrgico. Ele relatou a gravidade do momento: “Meu coração parou por dois minutos e meio, foi um susto. Hoje estou melhor para falar sobre isso aí. Minha pressão foi baixando, meu coração parando, depois fizeram massagem cardíaca”.

A partir desse episódio, o atleta passou a considerar seriamente a aposentadoria. O retorno ao São Paulo, em 2025, já vinha sendo marcado por dificuldades físicas, incluindo lesões recorrentes e sinais de complicações cardíacas.

Carreira internacional e conquistas

Revelado pelo próprio São Paulo, Oscar construiu uma carreira sólida no futebol nacional e internacional. Defendeu clubes como Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai, da China, acumulando títulos relevantes.

Entre as principais conquistas estão a Premier League e a Europa League pelo clube inglês, além da Copa das Confederações com a seleção brasileira e o Campeonato Brasileiro.

Pela equipe nacional, o meia também ficou marcado por um momento histórico: foi o autor do único gol do Brasil na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Ao longo de 18 anos como profissional, Oscar somou 601 partidas e 147 gols.

Despedida no São Paulo

Na sexta-feira (3), o jogador esteve presente no treino do elenco principal do São Paulo, onde recebeu homenagens de companheiros e membros da comissão técnica. Em sua despedida, destacou o significado do clube em sua trajetória.

“Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que atravessou o mundo. Agora vou me aposentar e continuar torcendo para o São Paulo, continuar minha vida de torcedor”, afirmou.