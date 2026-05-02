Palmeiras recebe o Santos para defender liderança do Brasileiro; confira onde assistir

247 - O Palmeiras entra em campo neste sábado (2), no Allianz Parque, para defender a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Santos, que tenta deixar a zona de rebaixamento. O clássico terá transmissão do Premiere para todo o Brasil.

Líder da competição, o alviverde soma 32 pontos em 13 jogos. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre Flamengo, vice-líder com uma partida a menos, e Fluminense, terceiro colocado. O time alviverde também chega embalado por uma sequência de 12 partidas sem derrota, a maior entre os clubes que disputam a Série A.

O Santos vive situação oposta. A equipe precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. O último triunfo santista no Brasileiro ocorreu em 11 de abril, contra o Atlético-MG. Para o clássico, o técnico Cuca não contará com Neymar, poupado por desgaste físico e também em razão do gramado sintético do Allianz Parque.

Sem o camisa 10, o Santos aposta em Gabigol e Rollheiser, ambos confirmados entre os titulares e em bom momento na equipe. Barreal aparece como provável substituto de Neymar no ataque.

No Palmeiras, o técnico João Martins segue no comando, já que Abel Ferreira ainda cumpre suspensão imposta pelo STJD e ficará fora por mais dois jogos. A tendência é que o auxiliar mantenha a base da equipe que enfrentou o Cerro Porteño na quarta-feira, pela Libertadores. Em relação à rodada anterior do Brasileirão, Murilo retorna após cumprir suspensão.

A principal novidade palmeirense está entre os relacionados. Paulinho volta a ficar à disposição depois de 302 dias afastado por uma grave lesão. O atacante pode fazer sua primeira partida na temporada caso seja utilizado no decorrer do clássico.

A provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López. Estão fora Abel Ferreira, suspenso, além de Piquerez, que passou por cirurgia no tornozelo direito, e Vitor Roque, em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo. Carlos Miguel, Khellven, Giay, Andreas Pereira, Allan, Sosa e Luighi estão pendurados.

Pelo lado santista, Cuca deve fazer mudanças para buscar uma formação mais competitiva. Igor Vinicius deve voltar à lateral direita, enquanto João Schmidt pode ganhar a vaga de Arão no meio-campo. A provável escalação tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Gabigol e Barreal.

Além de Neymar, o Santos não terá Gabriel Menino e Lautaro Díaz, ambos com lesão na coxa direita, e Gustavo Henrique e Thaciano, que tratam lesão na coxa esquerda. Gabriel Brazão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo estão pendurados.

A arbitragem será comandada por Raphael Claus, de São Paulo. Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima serão os assistentes. Maguielson Lima Barbosa atuará como quarto árbitro, e Diego Pombo Lopez ficará responsável pelo VAR.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade do clássico entre Palmeiras e Santos também movimenta os torcedores nas redes e nos buscadores. Dados do Google Trends indicam aumento repentino nas pesquisas relacionadas à partida, com interesse por informações sobre horário, transmissão ao vivo, escalações prováveis e desfalques para o duelo deste sábado (2)