Polícia abre inquérito contra presidente da Federação Paulista de Futebol por suspeita de crimes na gestão da entidade

247 - A Polícia Civil do estado de São Paulo abriu um inquérito contra o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, por suspeita de crimes na gestão da entidade. A investigação foi iniciada por ordem da promotora Beatriz Lotufo Oliveira, do Ministério Público de São Paulo, a partir de denúncia que apontou “vultosa evolução patrimonial desprovida de lastro”. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária.

A denúncia demonstra um crescimento “exponencial” do patrimônio de Bastos e de seus parentes diretos, que coincide com sua evolução na FPF, especialmente após alcançar a presidência da entidade. Além disso, diversas operações societárias atípicas são apresentadas como indícios de possível lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Entre essas operações, destaca-se que, em 2014, a maior parte do patrimônio de Bastos foi transferida para uma holding familiar, a LACS Participações Ltda. Em janeiro daquele ano, Marco Polo del Nero foi reeleito presidente, e Bastos, vice-presidente da FPF. À época, a imprensa já noticiava que del Nero mirava a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que se concretizou em 2015, e que Bastos seria seu substituto à frente da federação paulista.

Outra transação que chama atenção na evolução patrimonial de Bastos é sua saída do quadro societário da Milclean Serviços Ltda., em 2021. O presidente da FPF vendeu sua participação a seu sócio Otávio Alves Corrêa Filho pelo valor de R$ 15,5 milhões, sendo que R$ 11,5 milhões teriam sido pagos em espécie — o que é considerado atípico.

A Milclean é alvo de uma investigação interna no São Paulo Futebol Clube por um contrato firmado na gestão do presidente Julio Casares, um dos maiores apoiadores de Bastos na FPF. Segundo revelou o jornal O Estado de São Paulo, a Milclean tem um contrato de R$ 21,5 milhões com o clube para prestar serviços de limpeza, mas a empresa não disponibiliza nem metade do número de funcionários previsto no contrato. O acordo prevê um mínimo de 95 funcionários trabalhando no clube, mas, no mês de dezembro de 2025, o dia com o maior registro de colaboradores foi de 55, e o menor foi de apenas 39 trabalhadores.

O inquérito foi encaminhado, em 23 de janeiro, ao 23º Distrito Policial, em Perdizes, mas será transferido para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).