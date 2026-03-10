Polícia Civil investiga briga generalizada em clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um procedimento para investigar a briga generalizada registrada na final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, disputada no domingo (9), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A apuração busca esclarecer os acontecimentos que marcaram os minutos finais da partida.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista. A corporação já recebeu a súmula da partida com os relatos do árbitro e iniciou diligências para reunir elementos sobre o episódio. Entre as medidas adotadas está a coleta e análise de imagens que registraram a confusão no gramado.

Após a conclusão da investigação, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público. A análise considera dispositivos da Lei Geral do Esporte e também normas relacionadas ao Juizado do Torcedor. Dependendo do resultado das apurações, jogadores envolvidos podem ser indiciados por provocação de tumulto, conforme previsto no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.

O confronto que decidiu o título estadual terminou com vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, com gol marcado por Kaio Jorge. O resultado garantiu ao clube celeste o título do Campeonato Mineiro de 2026.

Apesar da decisão do torneio, a partida ficou marcada pela confusão ocorrida nos instantes finais. O episódio começou após um desentendimento entre o goleiro Everson, do Atlético-MG, e o meio-campista Christian, do Cruzeiro.

A discussão rapidamente se transformou em um confronto generalizado. Jogadores das duas equipes passaram a trocar socos, chutes e empurrões no gramado do Mineirão, em uma briga que durou cerca de dez minutos até ser controlada.

Ao final da partida, o árbitro registrou na súmula um total de 23 expulsões. Do lado do Atlético-MG foram expulsos Everson, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan Tressoldi, Alan Minda, Preciado e Cassiera.

Pelo Cruzeiro receberam cartão vermelho Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, João Marcelo, Kauã Prates, Lucas Villalba, Cássio, Matheus Henrique, Walace, Fagner e Gerson.

As imagens da partida e os relatos oficiais devem orientar os próximos passos da investigação e a eventual responsabilização dos envolvidos.