Polícia recupera carga roubada de materiais esportivos do Vasco que estava avaliada em quase R$ 1 milhão

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou nesta quinta-feira (26) parte da carga de materiais esportivos do Vasco da Gama roubada um dia antes na Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade. O material, confeccionado pela Nike e avaliado em R$ 950 mil, foi encontrado no Morro do 18, comunidade situada na zona norte do município do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (27) pela ESPN.

O roubo ocorreu na quarta-feira (25) e a recuperação da carga aconteceu menos de 24 horas depois, resultado da agilidade das investigações conduzidas pela Polícia Civil. Os investigadores ainda trabalham para contabilizar com precisão o volume recuperado em relação ao total subtraído, uma vez que não se sabe se toda a carga foi localizada ou apenas parte dela.

Os materiais fazem parte do fornecimento da Nike ao Vasco, parceria que teve início no começo de 2026, quando a marca norte-americana passou a ser responsável pela produção dos uniformes e demais itens esportivos do clube carioca. O valor expressivo da carga — próximo de R$ 1 milhão — reflete a dimensão do contrato firmado entre o clube e a fabricante.

História

O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Fundado em 1898, o clube tem como maior conquista internacional a Copa Libertadores da América, erguida em 1998. No ano seguinte, o time carioca também levantou a taça da Copa Mercosul, em 2000.

No cenário nacional, o clube acumula um histórico expressivo de títulos. São quatro Campeonatos Brasileiros, conquistados em 1974, 1989, 1997 e 2000, além de um título da Série B do Brasileirão, em 2009, e uma Copa do Brasil, vencida em 2011. Atualmente, o Vasco está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro da séria A, com 11 pontos em oito jogos.

No âmbito estadual, o Vasco soma 24 títulos do Campeonato Carioca, consolidando sua hegemonia histórica no futebol do Rio de Janeiro.