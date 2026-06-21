Prefeito de Nova York recebe camisa do Corinthians após elogiar Sócrates e a Democracia Corintiana

247 - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, recebeu no último sábado (20) camisas oficiais do Corinthians durante um encontro realizado no bairro de Queens, nos Estados Unidos. A homenagem ocorreu após declarações públicas do político sobre a história do futebol brasileiro e sobre o legado de Sócrates, um dos maiores ídolos da equipe paulista.

A entrega dos mantos corintianos contou com a participação de Walter Casagrande Jr., ex-atacante e ídolo do clube, além de Rafael Castilho, diretor cultural, e Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians.

A iniciativa ocorreu poucos dias depois de Mamdani ganhar repercussão nas redes sociais ao comentar a Copa do Mundo de 2026 e citar nomes importantes do futebol brasileiro. Em seu pronunciamento, o prefeito mencionou jogadores da atual geração da Seleção Brasileira, como Vinícius Júnior e Raphinha, além do atacante Richarlison. No entanto, a principal referência feita por ele foi ao ex-capitão da Seleção Brasileira e ídolo corintiano Sócrates.

Durante o discurso, Mamdani destacou a importância histórica do ex-jogador para o esporte brasileiro.

“Ultimamente, tenho pensado sobre Sócrates, não o antigo filósofo grego, mas o maestro brasileiro do meio-campo. Sócrates jogou no Brasil e pelo Brasil, nos anos 1970 e 1980, incluindo na Copa do Mundo de 1982, em que foi capitão.”

Como reconhecimento pela homenagem ao ex-craque, o prefeito recebeu uma camisa personalizada do Corinthians estampada com o nome de Sócrates.

Democracia Corintiana foi destaque no discurso

Além de exaltar a carreira do ex-jogador, Mamdani ressaltou o papel desempenhado pelo Corinthians durante o período da ditadura militar brasileira por meio do movimento conhecido como Democracia Corintiana, experiência que marcou a história política e esportiva do país.

Em sua fala, o prefeito afirmou: “Foram anos difíceis. Uma junta militar repressiva governou o país, impondo suas leis por meio da força. No Corinthians, clube que capitaneava, com seus colegas de time, participou daquilo que os brasileiros sonhavam todos os dias: democracia. Eles deram início a um experimento de autogovernança chamado Democracia Corintiana.”

O movimento surgiu no início da década de 1980 e teve em Sócrates uma de suas principais lideranças. A proposta defendia a participação coletiva dos jogadores e funcionários nas decisões do clube, tornando-se um símbolo da luta pela democratização do Brasil durante os últimos anos do regime militar.

Corinthians amplia presença internacional

A homenagem ao prefeito de Nova York reforça a projeção internacional do Corinthians e evidencia como o legado de Sócrates e da Democracia Corintiana continua despertando interesse fora do Brasil. As declarações de Mamdani repercutiram entre torcedores e admiradores do futebol brasileiro, contribuindo para ampliar a visibilidade da história do clube em um momento de grande atenção ao esporte no cenário internacional.

O encontro em Queens reuniu representantes corintianos e autoridades locais em uma celebração que teve como eixo central a memória de Sócrates, personagem que permanece associado não apenas ao talento dentro de campo, mas também à defesa da democracia e da participação popular.