Qual torcida canta mais alto? Veja os números colhidos em estádios do Brasileirão

247 - A torcida do Flamengo liderou média pressão do som, pico máximo, minuto mais alto e tempo sustentado acima de 90 decibéis. Foi uma quádrupla coroa sonora que não ocorreu em 2024, quando cada índice teve um vencedor diferente (São Paulo, Fluminense, Vasco e Flamengo). O levantamento foi realizado pela primeira vez no ano passado. Os números fazem parte do projeto “Qual torcida canta mais alto?” e foram divulgados nesta sexta-feira (19) pelo jornal O Globo.

A pesquisa voltou aos estádios de times que jogaram o Campeonato Brasileiro da primeira divisão para medir o impacto do som das arquibancadas. Foram analisadas 16 partidas, envolvendo os 16 mandantes com melhor média de público da Série A. A medição foi feita durante todo o tempo de bola rolando, com equipamento profissional aferido.

Os jogos analisados foram disputados entre outubro e dezembro, sempre com a equipe mandante atuando no estádio que mais utilizou no período. Foram considerados confrontos em que ao menos 90% dos ingressos foram disponibilizados para o mandante.

No jogo contra o Bragantino no Maracanã, o Flamengo alcançou 95,1 decibéis de média, o maior índice da pesquisa. É um nível parecido com o de um show de rock, uma motocicleta ligada ou um cortador de grama em funcionamento contínuo.

O jogo produziu o maior pico sonoro registrado em toda a medição: 114,9 decibéis no gol de Arrascaeta, que abriu o placar, no segundo tempo.

O critério do minuto mais alto avalia quem sustenta o barulho. O Mengão liderou, com 109,3 decibéis na média dos 60 segundos mais intensos da sua partida. Para efeito de comparação, é o som de uma buzina de carro muito próxima, mantida sem trégua por um minuto inteiro.

Houve outro quesito - tempo com som acima de 90 decibéis, faixa em que os atletas precisam levantar a voz para se comunicar dentro de campo. O Flamengo passou 88,3% do jogo acima desse nível — disparado na frente.

O Santos e o São Paulo tiveram os piores desempenhos gerais. Em média, o estádio do tricolor (MorumBIS) ficou acima de 90 decibéis em apenas 1,6% do tempo. Foi o menor índice da pesquisa.