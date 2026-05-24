Quem é Dino Prizmic, próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros

247 - O croata Dino Prizmic será o adversário de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros. Aos 20 anos, o tenista nascido em Split chega ao confronto embalado por uma vitória em sets diretos e como um dos jovens nomes em ascensão no circuito.

Prizmic avançou na chave ao derrotar o norte-americano Michael Zheng por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-1 e 6-3, em uma estreia de amplo domínio no Grand Slam francês.

Atual número 72 do ranking da ATP, o croata alcançou em maio a melhor marca da carreira, ao chegar ao 71º lugar. A campanha recente ajudou o jogador a superar a barreira do Top 100, consolidando sua presença entre os principais nomes da nova geração do tênis mundial.

Apelidado de Dince, Prizmic iniciou sua trajetória no tênis inspirado por Novak Djokovic, apontado como um de seus grandes ídolos. A relação simbólica com o sérvio ganhou ainda mais destaque após a vitória do croata sobre Djokovic no Masters 1000 de Roma, também em maio.

Do outro lado da rede, João Fonseca chega à segunda rodada como cabeça de chave número 28. O brasileiro estreou com vitória sobre Pavlovic e agora terá pela frente um rival jovem, confiante e em ascensão no ranking.

Se vencer Prizmic, Fonseca poderá encontrar Djokovic na terceira rodada. Maior vencedor da história dos Grand Slams, com 24 títulos, o sérvio estreia em Roland Garros contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard.

A chave do brasileiro ainda tem outros adversários de peso. Em uma eventual oitavas de final, Casper Ruud ou Tommy Paul aparecem como possíveis rivais. Nas quartas, os principais nomes no caminho seriam Alex de Minaur e Andrey Rublev.

Em caso de campanha ainda mais longa em Paris, Fonseca poderia cruzar com Alexander Zverev ou Taylor Fritz na semifinal. Do outro lado da chave, Jannik Sinner, líder do ranking mundial, surge como principal favorito ao título.