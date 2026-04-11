Remo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e detalhes do jogo pelo Brasileirão neste sábado

247 - Remo e Vasco se enfrentam neste sábado (11), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém (PA), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

O duelo ocorre em um momento de forte pressão para o Remo, que ocupa a 18ª colocação na tabela. Com apenas uma vitória em dez jogos, a equipe paraense busca uma reação imediata para evitar o agravamento da situação na zona de rebaixamento. Jogando diante de sua torcida, o time tenta transformar o fator casa em vantagem para interromper a sequência negativa.

Já o Vasco chega ao confronto com foco em ajustes defensivos. Após sofrer 16 gols em 11 partidas, a equipe conseguiu manter sua meta intacta no último compromisso, desempenho que tenta repetir para retomar o caminho das vitórias na competição.

A partida no Mangueirão coloca frente a frente dois times que ainda buscam maior regularidade no campeonato, em um confronto direto que pode influenciar a disputa nas posições inferiores da tabela.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Dados do Google Trends apontam um aumento repentino no volume de buscas relacionadas ao confronto entre Remo e Vasco nas horas que antecedem a partida deste sábado, 11/04/2026. (Photo: Google Trends) Google Trends

Dados do Google Trends apontam um aumento repentino no volume de buscas relacionadas ao confronto entre Remo e Vasco nas horas que antecedem a partida deste sábado (11).