Robinho é transferido de Tremembé para presídio em Limeira

247 - O ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália, foi transferido da Penitenciária II de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo.

A alteração foi realizada na manhã desta segunda-feira (17), após pedido da defesa, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ao portal UOL. A pasta não detalhou os motivos da decisão judicial que autorizou a transferência.

Robinho está preso desde março de 2024, após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença da Justiça italiana, que o condenou a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013, quando jogava pelo Milan. O caso transitou em julgado em janeiro de 2022.

A mudança para Limeira ocorre dias depois de a Procuradoria-Geral da República se posicionar contra o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Os advogados alegam que a forma de cumprimento da pena no Brasil seria mais gravosa do que na Itália. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu sobre o recurso.